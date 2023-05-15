拜登18日抵廣島搶先會晤日相岸田　美日峰會談中國、俄羅斯

▲日本首相岸田文雄與美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年輪值主席國的日本將於本月19至21日在廣島主辦七大工業國組織（G7）峰會。美國總統拜登18日到達日本後，和日本首相岸田文雄首先召開美日領導人會談，兩人將針對俄烏戰爭情勢進行談論，同時討論如何因應中國、俄羅斯的霸權舉動。

根據日媒《共同社》，美國白宮於當地時間14日指出，拜登18日抵達日本廣島後，將和岸田文雄召開美日會談，為今年1月岸田文雄訪美會晤拜登後，兩人再度舉行會談，屆時雙方將討論該如何因應霸權主義擴張的中國、俄羅斯，並談論俄烏戰爭情勢。

不過報導也指出，其實最近美國財政部曾警告，若聯邦政府債務上限不及時提高，則可用現金最快6月初就會見底，使得美國陷入債務違約的極大風險，因此拜登曾於14日表示，他計畫在16日和共和黨國會領袖進行協商。

儘管先前曾一度傳出若提高聯邦政府債務上限的磋商久拖不決，則拜登有可能取消訪日行程、改以線上視訊方式出席G7，不過在家鄉德拉瓦州度過周末的拜登14日出門騎腳踏車時便向記者表示，針對協商他保持樂觀態度。

另外，拜登也強調，出訪日本廣島參加G7峰會的計畫目前並沒有改變。