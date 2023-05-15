南韓東部海岸發生規模4.5地震　住家感受明顯搖晃

▲南韓江原道東海市海域15日上午發生規模4.5地震。（資料照，和此次地震無關／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓東部海域從4月底便不斷連續傳出地震，今（15）日上午6時27分（台灣時間上午5時27分）在距離江原道東海市東北方約52公里海域更發生芮氏規模4.5的地震，為時隔1年5個月韓半島（朝鮮半島）及其周邊海域再度發生規模4.5以上的地震，未傳出海嘯。民眾報案時表示感受到住家、窗戶搖晃。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓氣象廳指出，江原道東海市東北方52公里海域15日上午6時27分37秒發生規模4.5地震，震源深度為32公里，地震發生10秒後被觀測儀器偵測到，隨即氣象廳向震央半徑80公里內的江原道地區居民發送地震警報，江原道和慶尚北道最大震度為3、忠清北道最大震度為2。

截至上午6時52分，南韓消防當局接獲感受到地震搖晃的報案數為18宗。氣象廳從地震規模研判，此次地震引起海嘯的機率較小。

此次地震為今年以來南韓國內44次規模2.0以上地震中，規模最大的一場地震，也是自從2021年12月14日濟州島西歸浦市西南方41公里處海域發生規模4.9地震後，時隔1年5個月韓半島和周邊海域再度傳出規模4.5以上的地震。

其實，江原道東海市東北方48至55公里處海域，從4月23日起便連續傳出多起地震，若算上規模2.0以下的地震，則地震次數高達42次。分析指出，若將此次規模4.5的地震視為主震，則前震發生高達34次，而之後於上午8時6分又發生規模1.8的餘震。

南韓氣象廳分析，本次江原道東海市海域發生的地震起源自逆斷層。不過，報導也引述專家說法指出，南韓地震發生的次數相較鄰國日本更少，對於斷層所掌握的數據和相關情報也較為缺乏，雖然可能性極低，若厚浦斷層（후포단층，音譯）和鬱陵斷層發生崩塌，恐引起規模7.0以上的強震。