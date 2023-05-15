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安全氣囊恐爆炸！　美要求車廠大規模回收6700萬個

▲美國通用汽車多個車款採用安全氣囊製造商「ARC Automotive」產品。（圖／路透）

▲美國通用汽車多個車款採用安全氣囊製造商「ARC Automotive」產品。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國安全氣囊製造商「ARC Automotive」近日因產品有爆炸風險，而且已在北美紀錄2死6傷，可能影響通用（GM）、福斯（Volkswagen）和現代汽車（Hyundai）。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）12日因此要求，必須擴大回收6700萬個安全氣囊，是史上最大規模召回令之一。

綜合外電報導，NHTSA指出總部位於田納西州諾克斯維爾（Knoxville）的「ARC Automotive」，所製造的安全氣囊從2009年至今至少引發9起安全事故，導致嚴重受傷甚至死亡的案例，9起案件中有7起，包括1死，都發生在美國。NHTSA想召回的是以2018年1月起算，往前回推過去18年內安裝該公司安全氣囊的車款。

NHTSA發言人莫瑞爾斯（Veronica Morales）在聲明中指出，雖然事故發生機率低，但每回都對用車人造成嚴重傷害，主管機關因此決定發布召回令。她說NHTSA是依權責採取措施對潛在缺陷進行調查，並根據《車輛安全法案》（Vehicle Safety Act）監督召回令的執行。

安全氣囊製造商「ARC Automotive」則表示，不認為有必要進行召回，「在廣泛的現場測試中都未發現任何隱藏缺陷的情況下，我們不同意NHTSA新的召回令。」

「ARC」為多個汽車大廠生產安全氣囊，包括美國通用、福斯、韓國現代、克萊斯勒母公司斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、BMW、KIA等，至少12家車廠使用了「ARC」的安全氣囊產品，採購年可追溯至2001年。公司表示被要求收回的6700萬個氣囊，是由該公司多個生產線為美國市場所生產，安裝於12家車廠的多款車型上。

NHTSA過去8年針對「ARC」安全氣囊問題進行深入調查，是該機構調查時間最久的案件之一，因為考量到召回影響約6700萬輛車輛，才未立即採取行動。此前車廠進行的7次小規模回收，總共只召回6400輛汽車。

調查指出，已發生的事故中因前座安全氣囊焊接部妥當，導致氣囊內部壓力過大，展開時容易爆炸，鋼殼碎片可能炸進車內空間，對駕駛與乘客造成重傷甚至死亡。

密西根州今年3月發生一起車禍，當時一輛通用汽車製造的雪佛蘭Traverse 2017年款汽車發生車禍，爆炸的安全氣囊導致駕駛臉部受傷，該產品正是「ARC」所製造的。

通用汽車12日宣布回收近100萬輛休旅車，包括2014年至2017年款的雪佛蘭 Traverse、GMC Acadia與Buick Enclave等，這些車輛安裝的都是「ARC」的安全氣囊。

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