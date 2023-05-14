　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新住民薔薇成公視女主播　母親節感謝媽媽栽培

▲越南新住民范瑞薔薇順利成為台灣人並育有兩女，現身分享入台心得。（圖／記者張君豪翻攝）

▲越南新住民范瑞薔薇順利成為台灣人並育有兩女，現身分享入台心得。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

曾任公共電視台越南語新聞主播、中廣越南語節目主持人的范瑞薔薇，舉手投足間充滿著優雅及自信，無論多生僻的國字都難不倒她，她來台多年事業有成，她感謝母親的栽培，要對做為母親的自己說：「Con thương mẹ」（越語發音:宮吞美），意思是「我愛您」。

范瑞薔薇天生具有亮麗嗓音，她自述從小就對華文有研究興趣，大學選擇來台就讀廣播電視學系。薔薇優秀的表現，從競爭激烈的廣播電視圈脫穎而出，除了參與電視劇演出，也成為公視、中廣越南語節目的主持人。

她來台多年現在事業有成，也順利在台灣找到幸福的另一半，成為兩位寶貝女兒的母親。隨著母親節的到來，移民署北區事務大隊台北市服務站於日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，特別邀請范瑞薔薇分享來台經驗以及親子相處間的點點滴滴。

▲越南新住民范瑞薔薇順利成為台灣人並育有兩女，現身分享入台心得。（圖／記者張君豪翻攝）

在台灣當新住民過程充滿酸甜苦辣、薔薇了解各階段在異國辛苦，除了語言學習外，也要適應不同文化差異。在跨文化家庭出生的混血兒，該如何讓他們去學習欣賞彼此的不同？薔薇分享她的小祕訣，便是透過音樂、繪本、卡通，先讓孩子對母語產生興趣，讓孩子從小對越南語耳濡目染，讓身處台灣的孩子與越南家人仍然可以相處融洽。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，想家探望母親的移工朋友請留意，目前移民署有「擴大逾期停(居)留的外來人口自行到案專案」，自今年2月1日起到6月30日止，採取免收容、低罰鍰、不管制相關措施。

移民署將協助辦理返國手續，使在台滯留的外來人口可以安心並儘速返回家鄉，與家人共度溫馨節日。相關「擴大逾期停（居）留自行到案專案」資訊，可撥打多國語言免付費專線0800-024-881洽詢。

【相關新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提　顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所　拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛　偷渡遇難海巡慢半拍

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「5X8=40」被老師打叉！　小三數學考倒眾人
繼夜會柯文哲密談　郭台銘今見韓國瑜！
快訊／日本5.9地震！　連2震發布海嘯預報
3歲小妹頭七！父喊話「來找爸爸」：想聽最好聽的笑聲
快訊／林書豪將返球場！　傷勢曝
拒檢遭開槍！毒犯母親節喪命　家屬疑執法過當
豪宅便當會！郭台銘午宴藍常委大啖排骨飯　出席人數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新住民薔薇成公視女主播　母親節感謝媽媽栽培

台南女童頭七…重傷母仍躺醫院　父嘆「母親節快樂」說不出口

男背3案躲通緝　打零工遭識破辯「認錯人」...警調電腦：就是你

拒檢遭警開槍！毒犯母親節喪命　家屬疑執法過當：不敢讓媽媽知道

3女苗栗賞桐花　「跟著導航走」困銅鑼山區慘了

台南3歲小妹妹頭七！父喊話「來找爸爸」：想聽最好聽的笑聲

太扯！斗六人行道拓寬變他的「停車格」　民眾被迫站馬路等紅燈

重大案件連爆！「檢警合作」聯手掃蕩黑毒詐　大選查賄也動起來

社區樓下喝酒遭前同事侵犯！她這支也被摸走　看監視器崩潰大哭

一句「看O小」引爆21人大亂鬥！菸酒行被砸店　警搜出子彈、K毒

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

蔡阿嘎x二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙

新住民薔薇成公視女主播　母親節感謝媽媽栽培

台南女童頭七…重傷母仍躺醫院　父嘆「母親節快樂」說不出口

男背3案躲通緝　打零工遭識破辯「認錯人」...警調電腦：就是你

拒檢遭警開槍！毒犯母親節喪命　家屬疑執法過當：不敢讓媽媽知道

3女苗栗賞桐花　「跟著導航走」困銅鑼山區慘了

台南3歲小妹妹頭七！父喊話「來找爸爸」：想聽最好聽的笑聲

太扯！斗六人行道拓寬變他的「停車格」　民眾被迫站馬路等紅燈

重大案件連爆！「檢警合作」聯手掃蕩黑毒詐　大選查賄也動起來

社區樓下喝酒遭前同事侵犯！她這支也被摸走　看監視器崩潰大哭

一句「看O小」引爆21人大亂鬥！菸酒行被砸店　警搜出子彈、K毒

美科技業裁員難停　谷歌等3業者大砍暑期實習機會

溫馨母親節　市長夫人送花感謝台南做工行善志工助弱修屋

盛夏來去墾丁FUN一下！凱撒飯店推出65折高鐵＋免費接駁太方便

俄烏戰爭後首次！澤倫斯基抵達柏林　將與總理蕭茲會面

三星電子李在鎔赴美見馬斯克　談自動駕駛半導體合作

給心愛媽媽抱懷裡　13歲白喵露「驕傲邪笑」挑釁：我有你沒有！

惡意程式假扮「Windows Upate」騙更新　資安業者示警

吳念庭熄火、邦威升一軍尚未出賽　瀧中瞭太率樂天完封西武

繼夜會柯文哲密談　郭台銘「拜會行程滿檔」上午又見韓國瑜

新住民薔薇成公視女主播　母親節感謝媽媽栽培

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

台中百人怒吼「停讓行人」！警察也加入

毒犯衝撞警員遭開槍　中彈死在土地公廟

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

3歲女童命喪斑馬線　五都今同步路口快閃悼念

保時捷駕駛「丟出2坨衛生紙」　科技執法拍下開罰

信義天坑填平！搶修畫面曝光

即／派出所與前妻爆衝突　戴維斯10萬元交保

快訊／2F遮雨棚突爆巨響！信義區1男墜樓命危

友翻臉嗆「讓你工廠開不下去」　老闆一刀刺死他

女兒穿內褲躺車上！父怒告男友性侵兩度敗訴

快訊／桃園「汽車烤漆廠」凌晨大火

高空畫面曝　信義區天坑至少20m

OL控知名建築師車上性侵　判決出爐

社區樓下喝酒遭前同事侵犯！她看監視器崩潰

更多熱門

相關新聞

韓串流巨頭將來台！台流恐重度衝擊

韓串流巨頭將來台！台流恐重度衝擊

韓國串流巨頭「TVING」即將大舉進軍國際，下半年也會來台，勢必對台流影視產業造成巨大衝擊。文化部長史哲表示，這也是為什麼Netflix要重金投資韓國影視25億美元；而他也說這是一個警訊，如果我們自己都不投資自己，很難要國外來投資台灣內容產業。

Netflix投資韓國764億！文化部長：很擔憂

Netflix投資韓國764億！文化部長：很擔憂

《公共電視法》逾13年首次大翻修！　解開23年的「9億預算緊箍咒」

《公共電視法》逾13年首次大翻修！　解開23年的「9億預算緊箍咒」

《天橋上的魔術師》遭盜播　公視總經理提告

《天橋上的魔術師》遭盜播　公視總經理提告

遭國民黨多數暴力染指公視　張廖萬堅回應

遭國民黨多數暴力染指公視　張廖萬堅回應

關鍵字：

移民署.范瑞薔薇越南語主播公共電視

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

快訊／口罩男正妹妻「請停止看笑話」：一切交由法官判定！

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

一待4小時！果真等到「惡鄰居現形」　人妻：不買了

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼：孕婦不能聞

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面