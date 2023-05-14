新住民薔薇成公視女主播　母親節感謝媽媽栽培

▲越南新住民范瑞薔薇順利成為台灣人並育有兩女，現身分享入台心得。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

曾任公共電視台越南語新聞主播、中廣越南語節目主持人的范瑞薔薇，舉手投足間充滿著優雅及自信，無論多生僻的國字都難不倒她，她來台多年事業有成，她感謝母親的栽培，要對做為母親的自己說：「Con thương mẹ」（越語發音:宮吞美），意思是「我愛您」。

范瑞薔薇天生具有亮麗嗓音，她自述從小就對華文有研究興趣，大學選擇來台就讀廣播電視學系。薔薇優秀的表現，從競爭激烈的廣播電視圈脫穎而出，除了參與電視劇演出，也成為公視、中廣越南語節目的主持人。

她來台多年現在事業有成，也順利在台灣找到幸福的另一半，成為兩位寶貝女兒的母親。隨著母親節的到來，移民署北區事務大隊台北市服務站於日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，特別邀請范瑞薔薇分享來台經驗以及親子相處間的點點滴滴。

在台灣當新住民過程充滿酸甜苦辣、薔薇了解各階段在異國辛苦，除了語言學習外，也要適應不同文化差異。在跨文化家庭出生的混血兒，該如何讓他們去學習欣賞彼此的不同？薔薇分享她的小祕訣，便是透過音樂、繪本、卡通，先讓孩子對母語產生興趣，讓孩子從小對越南語耳濡目染，讓身處台灣的孩子與越南家人仍然可以相處融洽。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，想家探望母親的移工朋友請留意，目前移民署有「擴大逾期停(居)留的外來人口自行到案專案」，自今年2月1日起到6月30日止，採取免收容、低罰鍰、不管制相關措施。



移民署將協助辦理返國手續，使在台滯留的外來人口可以安心並儘速返回家鄉，與家人共度溫馨節日。相關「擴大逾期停（居）留自行到案專案」資訊，可撥打多國語言免付費專線0800-024-881洽詢。

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