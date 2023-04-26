Netflix投資韓國764億！天文數字超過文化部3年預算⋯史哲：很擔憂

▲立委張廖萬堅提出，Netflix投資韓國影視764億，呼籲公視法應打破限縮在9億的經費限制。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「公視法」限制每年捐贈經費固定9億元，文化部提出修法去除門檻，打破凍結23年的「經費緊箍咒」，期許台灣的文化影視內容更壯大，今（26）日卻遭藍營立委提出抗議。立委張廖萬堅說，Netflix剛宣布要投資韓國影視產業764億，是文化部3年預算加總還超過130億，問文化部長史哲羨不羨慕？史哲說，這不是羨慕的問題，而是擔憂和危機的問題。

文化部表示，「公視法」已超過13年未修正，為了因應社會情勢變遷、數位傳播科技發展趨勢，也解決公視面臨經費不足、董事及監察人選任門檻過高、影響組織健全營運發展等問題，提出部分條文修正草案，其中將解開公視「每年固定9億元」的捐贈經費限制。

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立法院教育及文化委員會原定今日審查修法條文，不過國民黨團立委一早卻舉牌抗議，認為將公視董監事門檻下修、9億預算鬆綁，問題非常大，質疑民進黨安排自己人干預公視的公正性，將公視作為大外宣工具，擔心公視未來不再是公視、距離公正性越來越遙遠。

▲Netflix宣布要投資韓國影視產業25億美元，相當於新台幣764億。（示意圖／記者劉維榛攝）



而民進黨立委張廖萬堅提出，昨天才看到一個新聞，韓國總統尹錫悅拜訪美國，會見Netflix執行長，而後來Netflix宣布要投資韓國影視產業25億美元，相當於新台幣764億，這個「天文數字」等於是文化部3年的預算加總，再加上130億。

張廖萬堅說，如今談公視法的公共媒體預算，看到日本NHK一年1976億，英國的BBC一年1835億，韓國的KBS有329億，那我們政府現在停留在每年捐9億給公視，而公視也是投入台灣內容產業很重要的媒體，卻這樣杯水車薪。

因此張廖萬堅反問史哲，上任文化部長後說要打造台流，看到美國的影音大亨這樣大舉投資韓流，「你有什麼看法？羨不羨慕？」

史哲嚴肅回應，「這不是羨慕的問題，是擔憂和危機的問題。」他指出，Netflix投資25億美元在韓國，打造K-content（韓國內容），我們的擔憂是，台灣能不能有台灣的T-content；甚至我們更擔憂未來的T-content的「T」，恐怕不是由台灣所專屬的，「是由哪個國家專屬的，我想大家都能猜到。」

史哲說，這是我們要刻不容緩來解決的，它是一個投資，倒不是說是一個補助，「坦白講，我們自己如果不投資自己，不建構好基礎建設，我們不可能期待外國人來投資。」

▲韓國影視產業碾壓國際。（圖／Netflix提供）