　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Netflix投資韓國764億！天文數字超過文化部3年預算⋯史哲：很擔憂

▲▼立法院教育及文化委員會今（26）日審查「公共電視法部分條文修正草案」，藍營立委舉牌抗議。（圖／記者林育綾攝）

▲立委張廖萬堅提出，Netflix投資韓國影視764億，呼籲公視法應打破限縮在9億的經費限制。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「公視法」限制每年捐贈經費固定9億元，文化部提出修法去除門檻，打破凍結23年的「經費緊箍咒」，期許台灣的文化影視內容更壯大，今（26）日卻遭藍營立委提出抗議。立委張廖萬堅說，Netflix剛宣布要投資韓國影視產業764億，是文化部3年預算加總還超過130億，問文化部長史哲羨不羨慕？史哲說，這不是羨慕的問題，而是擔憂和危機的問題。

文化部表示，「公視法」已超過13年未修正，為了因應社會情勢變遷、數位傳播科技發展趨勢，也解決公視面臨經費不足、董事及監察人選任門檻過高、影響組織健全營運發展等問題，提出部分條文修正草案，其中將解開公視「每年固定9億元」的捐贈經費限制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院教育及文化委員會原定今日審查修法條文，不過國民黨團立委一早卻舉牌抗議，認為將公視董監事門檻下修、9億預算鬆綁，問題非常大，質疑民進黨安排自己人干預公視的公正性，將公視作為大外宣工具，擔心公視未來不再是公視、距離公正性越來越遙遠。

▲▼Netflix。（圖／記者劉維榛攝）

▲Netflix宣布要投資韓國影視產業25億美元，相當於新台幣764億。（示意圖／記者劉維榛攝）

而民進黨立委張廖萬堅提出，昨天才看到一個新聞，韓國總統尹錫悅拜訪美國，會見Netflix執行長，而後來Netflix宣布要投資韓國影視產業25億美元，相當於新台幣764億，這個「天文數字」等於是文化部3年的預算加總，再加上130億。

張廖萬堅說，如今談公視法的公共媒體預算，看到日本NHK一年1976億，英國的BBC一年1835億，韓國的KBS有329億，那我們政府現在停留在每年捐9億給公視，而公視也是投入台灣內容產業很重要的媒體，卻這樣杯水車薪。

因此張廖萬堅反問史哲，上任文化部長後說要打造台流，看到美國的影音大亨這樣大舉投資韓流，「你有什麼看法？羨不羨慕？」

史哲嚴肅回應，「這不是羨慕的問題，是擔憂和危機的問題。」他指出，Netflix投資25億美元在韓國，打造K-content（韓國內容），我們的擔憂是，台灣能不能有台灣的T-content；甚至我們更擔憂未來的T-content的「T」，恐怕不是由台灣所專屬的，「是由哪個國家專屬的，我想大家都能猜到。」

史哲說，這是我們要刻不容緩來解決的，它是一個投資，倒不是說是一個補助，「坦白講，我們自己如果不投資自己，不建構好基礎建設，我們不可能期待外國人來投資。」

▲▼《黑暗榮耀》第二季3／10上線　宋慧喬眼眶含淚、靈堂照搶先劇透。（圖／Netflix提供）

▲韓國影視產業碾壓國際。（圖／Netflix提供）

相關報導

台劇能贏韓國嗎？蔡嘉駿：短期不可能，2方向壯大內容產業

公視修法調降董監事門檻　藍營舉牌轟「假改革、整碗捧去」 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
C羅爆7年感情生變！　不滿女友喬治娜「整天做這件事」
快訊／淡水失業男舉槍轟頭亡！　母哭斷腸
快訊／台南「兩個女人的戰爭」結果！　賴惠員出線
蘇丹實驗室被佔！　WHO：存放「2病原體」恐爆生化危機
獨／黃國倫私密演唱會！　「全場頂流咖」驚呆網
快訊／王子回應戀情！　標記席惟倫喊話：妳倒是說說
快訊／八旗文化總編輯在陸被捕！　國台辦：涉「危害國家安全」
快訊／聯華惡火奪7命　初步火調結果曝
快訊／Red Velvet JOY突宣布「中斷活動」！　就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Netflix投資韓國764億！天文數字超過文化部3年預算⋯史哲：很擔憂

降低病毒傳染風險！台科大「智慧浮空儀表」奪大獎　可應用汽機車

無氧爬8000公尺高山還能「全妝上陣」？　曾格爾公開解答了

台鐵最美自強號特仕車首推自由座　逾450人搶體驗「直呼方便」

成功高中暴動了！小綠綠入校比籃球　男校專車接送

大甲媽遶境「18項禁忌」曝！命理師警告：這「3種人」別鑽轎

壽司郎「隱藏版菜單」曝光！　鄉民女神實測激推：高級吃法

公視修法調降董監事門檻　藍營舉牌轟「假改革、整碗捧去」

暑假飛日本機票「單程降5千」！樂桃罕見大範圍日期降價

8萬人報考統測本周五看考場！篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

Netflix投資韓國764億！天文數字超過文化部3年預算⋯史哲：很擔憂

降低病毒傳染風險！台科大「智慧浮空儀表」奪大獎　可應用汽機車

無氧爬8000公尺高山還能「全妝上陣」？　曾格爾公開解答了

台鐵最美自強號特仕車首推自由座　逾450人搶體驗「直呼方便」

成功高中暴動了！小綠綠入校比籃球　男校專車接送

大甲媽遶境「18項禁忌」曝！命理師警告：這「3種人」別鑽轎

壽司郎「隱藏版菜單」曝光！　鄉民女神實測激推：高級吃法

公視修法調降董監事門檻　藍營舉牌轟「假改革、整碗捧去」

暑假飛日本機票「單程降5千」！樂桃罕見大範圍日期降價

8萬人報考統測本周五看考場！篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

李多慧訪台私人行程曝！女神反差模樣全公開　1行為讓隨行翻譯崩潰

女友發酒瘋被逮　富少護花遭過肩摔骨折…員警遭起訴！

怪獸級「小鋼砲」113分貝狂炸街...馬路也震動　警：終於逮到你

羅智強遭疑「不支持全民調」　鍾沛君喊冤：沒罵他！羅副秘搞錯了

柯文哲升級百萬IG網紅　網揭影片1笑點：為了「爛」看十遍！

陸對台發起「貿易壁壘調查」　陸委會：與ECFA無直接關係　

薛瑞元率團赴WHA「交朋友」　朱鳳蓮：台灣參會核心是堅持一個中國

假扮按摩師性侵女大生！憲兵下士辯「她有呻吟」　判4年再賠20萬

馬英九希臘演講頭銜被改「前領袖」　陳建仁：大部分人都會取消

運動彩券經銷商遴選26日開始報名 選出超過4千名正備取

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

生活熱門新聞

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

22歲妹佔盪鞦韆　被勸後「罵三字經」報警

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

老高說中了？太陽衝擊波引發地磁暴　出現極光

水逆竟是「復合高峰期」！這4組CP將重燃愛火

梅雨快來！　最新預測時間出爐

台女課堂稱我們不一樣！陸留學生氣瘋想動手

好市多特價背包「挖到日本收據」　他傻：二手包？

男友奉上全薪「日領200元就好」！妹子1個月嚇分手

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

颱風必吃！她憶阿嬤「經典神麵」1.5萬人喊

更多熱門

相關新聞

公視修法調降董監事門檻　藍營抗議

公視修法調降董監事門檻　藍營抗議

等待13年，立法院教育及文化委員會今（26）日審查「公共電視法部分條文修正草案」，欲將董監事4分之3門檻，調降為3分之2；不過國民黨立委在會議前提出臨時動議表示抗議，認為將門檻下修、預算鬆綁等於是圖利民進黨干預媒體公共性，擔心「公視不再是公視、讓公視距離客觀公正越來越遙遠」。

尹錫悅訪美　Netflix宣布投資南韓766億

尹錫悅訪美　Netflix宣布投資南韓766億

雕塑家朱銘辭世　文化部長哀悼

雕塑家朱銘辭世　文化部長哀悼

Netflix宣布「郵寄DVD服務」全面終止

Netflix宣布「郵寄DVD服務」全面終止

Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

關鍵字：

韓流Netflix公視法公視公共電視史哲

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

林采緹離婚3年有「新戀情」！

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面