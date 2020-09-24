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提修公視董監門檻挨批多數暴力　張廖萬堅：國民黨別自貶身價

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▲▼公共電視總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲公共電視總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

公廣集團近期董監事換屆，將選出新任董事長，民進黨立委張廖萬堅提案修正《公共電視法》，降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻，遭到國民黨團質疑雙重標準。對此，張廖萬堅表示，公視董事選任改由「立法院開會同意」，國民黨立委卻質疑是政治黑手，無異自貶自己的立委身分是黑手。

國民黨團24日上午於立法院召開「公視改組，投不過就用搶的？」記者會，黨團總召林為洲指出，民國86年訂定《公共電視法》第13條，訂定3/4高門檻，時任立委陳其邁、柯建銘、蘇貞昌都共同支持此門檻，理由在於媒體要超出政黨，讓各政黨認為是公正人士，才能擔任公廣集團董監事，當時立法也獲得朝野立委支持。

林為洲質疑，本次民進黨立委主導《公共電視法》第13條修法，將現有3/4的同意權降至1/2，只要民進黨立委支持，就可擔任公廣集團董事，連利益迴避都懶得掩飾，「吃相未免也太難看」，若民進黨強行通過修法，等於是再一次打臉自己，根本就是雙標無下限。

▲▼國民黨團召開「公視改組 投不過 就用搶的？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「公視改組投不過，就用搶的？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，張廖萬堅24日下午表示，公視董事選任改由「立法院開會同意」，國民黨立委卻質疑是政治黑手，無異自貶自己的立委身分是黑手。張廖萬堅說，現行公視董事選任制度，由審查委員選出，審查委員是按政黨比例推薦，結果審查會議開會從來沒有公開過，根本與黑箱無異。

張廖萬堅指出，公視董事3/4高門檻之同意權，導致公視董事案曾擱置了900天才選出，第六屆董事於去年9月任滿，也因為高門檻的設計，迄今第七屆董事21席只通過7席，監事5席只通過1席而無法運作。現行3/4同意權的高門檻，造成公視選任董監事的空轉，而且審查會從來沒有公開過審查會議內容，造成被提名董事未能通過，這顯然是制度上出了問題。

▲立法委員陳宜民,陳歐珀,王惠美,李彥秀,黃昭順,鄭天財,張廖萬堅▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委張廖萬堅。（圖／記者屠惠剛攝）

張廖萬堅說明，自己提出的修法版本，是希望是否能比照獨立機關之NCC、公平會等人事同意權模式，由立法院行使同意權，經過立法院會宣讀、正式召開公聽會、最後經過立法院全部委員投票表決，請國民黨委員不要自貶身價。

張廖萬堅強調，如果國民黨團不同意這樣的修法版本，也歡迎提出相對版本來解決，大家共同來面對，而不是蓄意躲在高門檻制度設計的背後，利用少數惡意杯葛，造成公視董監事難產。

現行《公共電視法》規定，公視董監事由行政院提名，並提交由立法院推舉11至15名社會公正人士組成的審查委員會審議，經3/4以上多數同意後，由行政院長聘任。公視董事可提名17至21人，董事長由董事互選產生。張廖萬堅等人日前提案，盼降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻，並改由「行政院長提名經立法院同意後聘任之」。

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