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《天橋上的魔術師》遭盜播　公視總經理提告：盜版網站太囂張

記者張君豪／台北報導

公視熱門影集《天橋上的魔術師》推出後遭到30多個網站盜版播放，公視代總經理徐秋華15日在律師陪同下前往刑事局電針大隊報案對這些盜版網站提出違反著作權法告訴，律師並表示，不派除提出海外告訴以維護劇組權益。由於該劇盜版實在太過猖獗，公視3月初發出聲明稿嚴厲譴責，並發函給各網站要求下架，15日更委託律師到刑事局電偵大隊提告。

▲公視15日委由律師徐則鈺到刑事局電偵大隊報案提告 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲公視影劇團隊15日在代總經理徐秋華（右二）帶領下到刑事局電偵大隊報案提告盜版網站 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲公視15日委由律師徐則鈺到刑事局電偵大隊報案提告 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲公視15日委由律師徐則鈺到刑事局電偵大隊報案提告 。（圖／記者張君豪翻攝）

徐秋華上午在律師徐則鈺陪同下，上午9時許抵達刑事局電偵大隊隊部報案提告，電偵大隊也立刻指派專人受理，徐秋華接受媒體訪問表示，《天橋上的魔術師》撥出後受到各界熱烈迴響，但有多個盜版網站侵權撥放，這種行為很不尊重原創。

徐秋華更指出，另外一齣公視精心策畫的影集《火神的眼淚》歷經3年製作，今年5月才要上架播出，但已有盜版網站預告將同步上架，實在是太過囂張，所以公視團隊今天偕律師出面向警方提告，希望藉此動作強調維護正版創作決心，也呼籲觀眾支持正版影音原創作品。

公視強調，《天橋上的魔術師》是公共電視與台灣大哥大myVideo聯合製播出品，目前合法播映平台僅有公視、myVideo及Netflix。她受訪表示，15日提告先針對天劇遭到版網站侵權部分，如果警方後續查緝，能夠找出盜版網站架設在哪個國家，不排除到海外進行跨國訴訟，會以最大的努力進行後續相關求償的動作。

律師徐則鈺強調，公視製播戲劇製作全都是財團法人公共電視基金會所有，非法網站違法公開傳輸相關戲劇，除了提出違反著作權法的刑事告訴，未來若查獲涉案人，也會提出民事求償。

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