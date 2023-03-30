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《公共電視法》逾13年首次大翻修！　解開23年的「9億預算緊箍咒」

▲▼行政院會通過「公共電視法」時隔13年來的首度修正案，主管機關終修正為文化部。（圖／文化部提供）

▲行政院會通過「公共電視法」時隔13年來的首度修正案，主管機關終修正為文化部。（圖／文化部提供）

記者江采蓁／綜合報導

《公共電視法》自1997年公布施行，歷經4次修正，距2009年最後一次修法，已逾13年未修正，30日修正草案終於經行政院會通過，將送請立法院審議。值得關注的是，本次修法是23年來首次解除每年9億的捐贈預算上限，明訂每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算。同時將董監事選任同意比例，門檻從3/4下修成2/3，避免董監事會組成延宕達900多天再度發生。

文化部說明，此次公視法修法，共計修正條文17條，其中涵蓋了媒體改革團體的意見、公視董事會的修法建議，甚至監察院今年提出對行政院及文化部的糾正案意見，在目前的修法草案中皆有對應的適度修訂。因此，包括公視捐贈經費上限、董監事選任門檻、國際及多元族群頻道法制化，以及回歸《財團法人法》規範等皆有修訂條文。

▲▼行政院會通過「公共電視法」時隔13年來的首度修正案，主管機關終修正為文化部。（圖／文化部提供）

▲本次修法為23年來首次解開預算上限。（圖／文化部提供）

文化部指出，依公視法第二條規定，政府於1998年公視成立起編列12億元經費捐贈公視基金會，而後逐年遞減，自2001年起至今，捐贈經費固定為每年9億元。但隨時代變遷、科技發展，公視已從1個類比頻道擴增至3個高畫質頻道，並受託經營客家電視台、國際傳播頻道，再加以物價提升等因素，台灣公視與其他國家相同性質電視台相較，如日本NHK年經費1976億元、英國BBC的1835億元、韓國KBS經費329億元等，政府每年9億元捐贈早已不足基本營運所需，因此，本次修法可說是「解開凍結23年、每年固定9億元捐贈經費的緊箍咒」，明訂每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算。

▲▼行政院會通過「公共電視法」時隔13年來的首度修正案，主管機關終修正為文化部。（圖／文化部提供）

▲本次修法包括合理化董監事選任同意比例。（圖／文化部提供）

此外，值得關注的還有合理化董監事選任同意比例。原依法規第13 條公視基金會設董事會，由董事17人至21人組織之，依下列程序產生之：一、由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董、監事審查委員會；二、由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以3/4以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。

但經多年實務運作結果，無論任何政黨執政皆遇有無法如期完成選任的情形，如第5屆延宕968天、第7屆966天，造成董事會長期看守，無法穩定經營的狀況。針對此項規定，各界及朝野間多年來亦有諸多討論甚至爭論，在經過漫長的協調後，修正草案下修董事人數為11至15人，選任通過門檻參考大法官、考試委員、監察委員等1/2同意權規定，以及原民台2/3選任門檻規定等，選任通過標準由3/4修正為2/3。

而備受各界期待的國際傳播頻道，以及公視長年受委託辦理的族群頻道等，一直存在未有明確法源，以致只能以採購方式辦理，造成經營穩定性不足情形。本次修法也賦予明確法制化基礎，增訂公視業務包含多元族群及區域需求之傳播服務、國際傳播服務及交流等彈性發展空間。

文化部長史哲強調，公視是屬於全國人民的電視台，除提供公正、中立訊息傳播責任，近年也成為台灣戲劇發展的指標。文化部後續將積極與朝野溝通，盼《公共電視法》修正草案早日於立法院三讀通過，公視能落實扮演台灣媒體的正向指標，成為台灣享譽國際的重要品牌。

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