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韓國串流巨頭下半年來台！Netflix搶先動作　台流恐受重度衝擊

▲網瘋傳《換乘戀愛2》大結局劇透。（圖／翻攝自IG／tving.official）

▲韓國市佔第2名的串流巨頭「TVING」預計今年下半年來台，並大舉進軍國際，背後股東產值預計在2025年達到5兆韓圜。（圖／翻攝自IG／tving.official）

記者林育綾／台北報導

韓國串流巨頭「TVING」即將大舉進軍國際，下半年也會來台，勢必對台流影視產業造成巨大衝擊。文化部長史哲表示，這也是為什麼Netflix要重金投資韓國影視25億美元；而他也說這是一個警訊，如果我們自己都不投資自己，很難要國外來投資台灣內容產業。

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▲Netflix宣布要投資韓國影視產業764億，相當於台灣文化部的3年半預算。（示意圖／記者劉維榛攝）

韓國總統尹錫悅日前拜訪美國，會見Netflix執行長，而後來Netflix宣布要投資韓國影視產業25億美元，相當於新台幣764億，這個「天文數字」等於是文化部3年的預算加總，再加上130億。

立委張廖萬堅今（26）日在立法院質詢提出，公視也是投入台灣內容產業很重要的媒體，卻因為受限於公視法，限制每年捐贈經費只能限縮在9億元內，簡直是杯水車薪，因此反問史哲，上任後說要打造台流，看到美國的影音大亨這樣大舉投資韓流，「有什麼看法？羨不羨慕？」

▲立委張廖萬堅呼籲，看到Netflix大舉投資韓國，呼籲公視法應打破限縮在9億的經費限制。（圖／記者林育綾攝）

史哲嚴肅回應，「這不是羨慕的問題，是擔憂和危機的問題。」他擔憂，台灣能不能有台灣的T-content，甚至我們更擔憂未來的T-content的「T」，恐怕不是由台灣所專屬的。後續他接受媒體堵訪時透露，這個「T」未來可能是「泰國」。

史哲表示，Netflix投資韓國內容產業，可能跟韓國兩大OTT（TVING、Wavve）將在這2-3年進軍海外計劃有關。雖然韓國目前最大串流還是Netflix，不過當韓國自己的OTT將進入國際，Netflix知道自己在國際上最大敵手將變成韓國內容時，就不得不加入戰局。

史哲也提出重大警訊，「這也告訴我們，如果我們自己不投資自己，不做大自己，就很難期待別人來投資我們。」、「如果我們希望台灣內容成為國際的內容之一，希望有國際的能見度，成為T-content，那我們要很注意這個T是不是屬於台灣，還是別國（泰國），這個其實是我們整體要面對的問題。」

▲網飛（Netflix）宣布對韓國娛樂業投資25億美元，史哲表示這跟韓國OTT將進軍國際有關。（圖／路透社）

另一方面，當韓國的OTT也準備進軍台灣，史哲認為這時候就要思考，這麼多年來我們自己所特許的頻道、電視台、電信，是不是有提供足夠多的資源在投資內容，「還是我們只是建構很好的高速網路系統，讓國外OTT大軍進入？這是很值得大家共同深思的問題。」

史哲比喻，我們所建構的高速公路上，如果全部跑的都是洋人的車子，我們自己的車子在哪裡？所以希望大家共同正視，當韓國OTT進入，不只是在家門口，而是家裡面的時候，我們自己的OTT、我們自己的內容產業，是不是要趕快急起直追。

據悉，TVING預計今年下半年進入台灣和國際市場。TVING （屬CJ ENM集團）和Seezn（屬KT韓國電信集團）在2022年完成合併，躍升為韓國市占第2的串流平台；而KT Studio Genie（KT電信公司的影音公司）成為TVING第三大股東。

KT在2022-2024年間推出30部劇集、300部影視原創內容，部門產值預計在2025年達到5兆韓圜（約新台幣1,190億元）。

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