台南舊城區完成第1階段行人專用時相路口盤點　優先啟用2處路口

▲為積極提升行人穿越路口打造人本交通安全環境，台南市交通局率先全面盤點舊城區有行人通行需求路口，並針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊等15處路口優先設置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為積極提升行人穿越路口打造人本交通安全環境，台南市交通局率先全面盤點舊城區有行人通行需求路口，並針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊等15處路口優先設置。

其中台南美術館周邊的永福路、友愛街、忠義路等6處路口僅需增繪對角行人穿越道標線及調整號誌時制設定，預計1周內可陸續派工施作完成，其餘國華商圈等9處路口因尚需施作相關交通設施，預計於6月底前陸續設置完成。後續除將觀察實施成效外，亦將持續擴大盤點區域及設置路口。

交通局局長王銘德指出，行人專用時相是透過號誌管控，將行人與車輛通行時間完全區隔，對於行人的保障效果最佳，這次率先鎖定舊城區成功路以南、府前路以北、國華街以東、公園路(南門路)以西的範圍作為優先示範區，該區內因有多所學校、古蹟、廟宇及商圈等，靠近這些人潮聚集點的路口都具備一定的行人量，經盤點後優先選定15處鄰近路口加以設置。

其中，6處路口僅需增繪對角行人穿越道標線及調整號誌時制設定，已於12日優先於永福路與民權路口、永福路與友愛街口2處路口設置完成並已啓用，其餘忠義路與友愛街口、忠義路與民權路口、成功路與赤崁街口、永福路與中正路口等4處路口預計於下周內可陸續設置完成並啓用。

另外，公園路與慈音街口、忠義路與民生路口、忠義路與成功路口、永福路與民生路口、國華街與民權路口、國華街與民生路口、國華街與中正路口、國華街與友愛街口、新美街與民權路口等9處路口因尚需額外補足相關交通設施，預計可於6月底前陸續設置完成，以因應暑假期間大量觀光客造訪舊城區時的步行需求。

開始啟用行人專用時相的路口，初期先設定於每日上午05:30到晚上24:00運作專用時相，實施行人專用時相期間相對會壓縮車輛可通行綠燈時間，預期可能會產生擁塞及增加車輛通過路口的時間，交通局交控中心將會配合觀察行人使用狀況及車流紓解情形，於不減損行人安全的前提下，滾動檢討調整號誌秒數或行人專用時相運作時段，提醒用路人經過這些設有對角行人穿越道標線的路口，應注意號誌變化並遵循車輛與行人號誌行進，以確保安全。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視「以人為本」的用路環境，各項交通工程改善工作均積極持續進行，這次行人專用時相示範區推動前，台南市已有42處行人專用時相路口，近年來更積極爭取中央補助與自籌經費投入道路與人行空間改善，加強路口通行安全設施，已完成增設行人庇護島50處、行穿線退縮27處、標線型人行道8處路段、視障引導標線16處路口，汰換行人專用號誌燈箱1,293處等工作，讓行人通行更為安全。

另在提升交通順暢方面，共計已完成偏心左轉車道28處路口，左彎待轉區23處路口，並刨除禁行機（慢）車19條路段，有效減少車輛相互干擾延滯時間，並改善路口安全。

交通局長王銘德呼籲，用路人行經號誌化路口時應確實遵照標誌、標線、號誌行止，沒有號誌的路口也應該遵循交通規則做到減速慢行與停讓，特別是遇到相對弱勢的行人通過路口時，更應該給予優先路權，共同營造優質的人本交通環境，讓具體可見的硬體設施及隱藏不可見的用路文化都能獲得同步提升。