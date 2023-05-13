高雄外海漁船遊艇對撞...5人受傷　2人「眼臉重傷」直升機吊掛送醫

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄興達港外海，今（13日）凌晨發生漁船和遊艇發生碰撞事故，其中遊艇毀損嚴重5人受傷，造成遊艇失去動力、嚴重毀損，船上5人受傷，其中2人傷勢較重，海巡隊調派直升機送台南市就醫，至於事故原因仍待釐清。

▲高雄外海發生漁船與遊艇碰撞事故。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲有2人受傷嚴重，使用直升機送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

海巡署第六巡防區指揮部，於今4時15分接獲報案，「富○利」漁船與「福○號」自用遊艇，在興達港西方26浬處發生碰撞，其中自用遊艇受損嚴重，船上有 7 人等待救援。

▲▼自用遊艇船毀損嚴重還失去動力。（圖／記者吳奕靖翻攝）

第四海巡隊指出，獲報調派線上 PP-10051 巡防艇及增派 3511 艇馳赴現場救援，上午6時許抵達，後發現漁船與自用遊艇兩船船艏，均有碰撞情形，其中自用遊艇船毀損嚴重還失去動力，船上7名船員，5人受傷，有4位需要後送就醫，其中2名船員因眼部及臉部傷勢較為嚴重，先由海巡署特勤人員及內政部空勤總隊直升機吊掛後送就醫。

另外2名受傷人員,1名頭部輕傷，1 名頭部輕傷， 1 名疑似頸椎受傷，不適宜吊掛及避免傷患二度傷害，由海巡人員協助固定後，迅速載返安平港後送就醫。

▲遊艇船上7名船員，5人受傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

後續碰撞漁船與自用遊艇，將拖回安平漁港，由海巡單位派員蒐證與通知雙方船長製作詢問筆錄，待完成調查後，再函送航政主管機關處置。