關懷弱勢！瑞福生醫、湧言會贈美三菌　推廣健康平權

▲瑞福生醫、湧言會，推廣健康平權 贈美三菌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、劉人豪／台南報導

由瑞福生醫結合湧言文化基金會、合眾汽車，今（13日）在台南舉行「健康平權」，美三菌捐贈活動，並表示希望透過這次捐蹭，為健康平權概念跨出重要第一步，也關注家扶家庭成員的身體安康以及維護保養。



瑞福生醫執行長許淑幸、合眾汽車經理陳暐珽表示，民眾因對健康的維護存在許多不平等，特別是弱勢族群，他們期待能透過這次美三菌的捐贈，為健康平權概念跨出重要第一步。

捐贈方湧言文化基金會林旭信説，他感謝瑞福生醫，能在疫後將目光投視到社會弱勢一角，並邀集湧言基金會，共同投入關懷弱勢行列。

▲王定宇表示，在母親節前夕捐給弱勢家庭的美三菌，除愛心滿滿外，更別具意義。（圖／記者林悅翻攝）

立委王定宇表示，母親們是最辛苦的一群，照料家庭，把最好的留給子女，特別是弱勢家庭的母親，往往疏於照顧自己。這次瑞福生醫、湧言文化基金會、合眾汽車，在母親節前夕捐給弱勢家庭的美三菌，除愛心滿滿外，更別具意義。

受贈單位家扶中心李保良強調，弱勢家庭張羅日常生活所需已十分不容易，媽媽們更是對自己的健康疏於照顧，家扶中心收受的這批美三菌，除了價格外，更是一份價值，更感謝捐贈單位，能注視到社會弱勢一角。

回社慈善會吳建智指出，弱勢家庭生活艱困，沒有餘裕購買保健產品，所以母親節前夕的這批美三菌彌足珍貴。