　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關懷弱勢！瑞福生醫、湧言會贈美三菌　推廣健康平權

▲▼ 健康平權、獻愛媽咪。（圖／記者林悅翻攝）

▲瑞福生醫、湧言會，推廣健康平權 贈美三菌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、劉人豪／台南報導

由瑞福生醫結合湧言文化基金會、合眾汽車，今（13日）在台南舉行「健康平權」，美三菌捐贈活動，並表示希望透過這次捐蹭，為健康平權概念跨出重要第一步，也關注家扶家庭成員的身體安康以及維護保養。

瑞福生醫執行長許淑幸、合眾汽車經理陳暐珽表示，民眾因對健康的維護存在許多不平等，特別是弱勢族群，他們期待能透過這次美三菌的捐贈，為健康平權概念跨出重要第一步。

捐贈方湧言文化基金會林旭信説，他感謝瑞福生醫，能在疫後將目光投視到社會弱勢一角，並邀集湧言基金會，共同投入關懷弱勢行列。

▲▼ 健康平權、獻愛媽咪。（圖／記者林悅翻攝）

▲王定宇表示，在母親節前夕捐給弱勢家庭的美三菌，除愛心滿滿外，更別具意義。（圖／記者林悅翻攝）

立委王定宇表示，母親們是最辛苦的一群，照料家庭，把最好的留給子女，特別是弱勢家庭的母親，往往疏於照顧自己。這次瑞福生醫、湧言文化基金會、合眾汽車，在母親節前夕捐給弱勢家庭的美三菌，除愛心滿滿外，更別具意義。

受贈單位家扶中心李保良強調，弱勢家庭張羅日常生活所需已十分不容易，媽媽們更是對自己的健康疏於照顧，家扶中心收受的這批美三菌，除了價格外，更是一份價值，更感謝捐贈單位，能注視到社會弱勢一角。

回社慈善會吳建智指出，弱勢家庭生活艱困，沒有餘裕購買保健產品，所以母親節前夕的這批美三菌彌足珍貴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／信義區天坑！房屋恐倒塌　北市府回應了
快訊／信義區民宅前「恐怖天坑」！　擔架救出住戶
快訊／小甜甜承認說謊！　發長文道歉
遭爆「人設翻車」黑料狂出！　正妹YTR道歉了
快訊／信義區「地基坍塌」！　住戶急疏散
快訊／戴維斯10萬元交保
連千毅宣布「補辦婚禮娶娜美」！　拖了9年才宴客
李蒨蓉嫁豪門「變賣名牌包度日」！　揭財務壓力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東護師節大會！　饒慶鈴表揚績優護理人員付出

關懷弱勢！瑞福生醫、湧言會贈美三菌　推廣健康平權

台東全縣運動會5／13開幕　千位選手參與競技

921喪母！阿嬤親手帶大不放棄　迷途孫母親節看守所謝親恩

「職場ㄟ大小事講座」 　王議霆分享企業ESG新文化

台南市府城防癌抗癌健康協會　辦百善孝為先弘揚孝道三部曲

五月感恩月　新住民歡聚台南府城手作捲紙傳思念

新北寵愛媽媽小旅行　首選石碇「健康靈芝之旅」

新北三重、中和2案簡易都更通過　兼顧防災又改善環境

林口長庚督導王琦、主任林秋子　榮獲112年台灣傑出護理人員獎

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

台東護師節大會！　饒慶鈴表揚績優護理人員付出

關懷弱勢！瑞福生醫、湧言會贈美三菌　推廣健康平權

台東全縣運動會5／13開幕　千位選手參與競技

921喪母！阿嬤親手帶大不放棄　迷途孫母親節看守所謝親恩

「職場ㄟ大小事講座」 　王議霆分享企業ESG新文化

台南市府城防癌抗癌健康協會　辦百善孝為先弘揚孝道三部曲

五月感恩月　新住民歡聚台南府城手作捲紙傳思念

新北寵愛媽媽小旅行　首選石碇「健康靈芝之旅」

新北三重、中和2案簡易都更通過　兼顧防災又改善環境

林口長庚督導王琦、主任林秋子　榮獲112年台灣傑出護理人員獎

提升中風復健效果！復健科醫傳授「健身用彈力帶」即可居家自主訓練

周湯豪高雄開唱倒數...突公佈好消息　樂喊：給媽媽最好的母親節禮物

快訊／拉扯前妻10萬交保！　戴維斯「不發一語」離開地檢署

歧視長輩？韓咖啡廳「禁60歲老人進入」　常客緩頰：闆娘常被性騷擾

《地娛室2》羅PD被爆「不希望李泳知拿《SMTM》冠軍」　李恩智傻眼：你喝醉嗎

陳子豪下二軍多比賽　恰總說明江坤宇沒先發原因

快訊／林書豪繳18分10籃板6助攻　鋼鐵人狂勝20分力保季後賽希望

快訊／北市信義區地基坍塌現「天坑」！　北市府：10餘位住戶需安置

信義區冒天坑！房屋恐倒塌　警消「捲式擔架」救出受困住戶

比男友多賺5萬「AA制沒了」！她列生活3改變　崩潰喊分：壓力大

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

地方熱門新聞

快訊／中捷董事長林良泰請辭獲准！

台南女工程師投資虛擬貨幣被詐近千萬

車埕百年地標老榕樹　不堪病魔摧殘不治

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

陳女欠繳交通罰費查扣保險後全數繳清

新北三重、中和2案簡易都更通過

台南文蛤大量死亡

護理疑虐嬰稱只拍床鋪　醫院被罰25萬

新住民歡聚台南府城手作捲紙傳思念

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

百善孝為先弘揚孝道三部曲

王議霆分享企業ESG新文化

南投感恩音樂會感謝護理師辛勞付出

即／郭台銘大進場！2萬人國旗海狂揮

更多熱門

相關新聞

台東全縣運動會5/13開幕典禮

台東全縣運動會5/13開幕典禮

112年台東縣全縣運動會，於13日起一連2天在縣立體育場舉辦，包括田徑項目的1千多位選手報名參加，縣長饒慶鈴主持，感謝選手與教練的付出，此次縣運會將選拔10月底參加在台南市舉行112年全國運動會台東縣代表隊選手。

高雄外海漁船遊艇碰撞　2人吊掛送醫

高雄外海漁船遊艇碰撞　2人吊掛送醫

百善孝為先弘揚孝道三部曲

百善孝為先弘揚孝道三部曲

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

新住民歡聚台南府城手作捲紙傳思念

新住民歡聚台南府城手作捲紙傳思念

關鍵字：

台南美三菌

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

挖呀挖正妹幼師爆紅「超扯真實年齡」被挖！

金鐘得主突傳離世！享年53歲

蔡天鳳遭碎屍「喪禮開放看遺容」！3D列印重建頭顱

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

男友床上「叫出閨蜜名字」！她崩潰

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

「最美潘金蓮」23歲患乳癌引退！17年後近照曝光

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面