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台南重視工廠自主防災　黃偉哲出席廣吉食品自主防災演練企業義消授旗成軍

▲台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，市長黃偉哲也特別親自主持企業義消授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，市長黃偉哲也特別親自主持企業義消授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，同時也邀請各局處派員前往提供意見，向場所員工宣導正確的逃生觀念、自衛消防編組執行重點，以確保場所能夠在危險事故發生時及時處理，避免損失擴大。

▲台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，市長黃偉哲也特別親自主持企業義消授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，鑑於彰化縣聯華食品公司發生重大火警案，台南市政府5月8日召開強化因應作為跨局處會議，會中決議未來市府團隊會更落實在橫向聯繫，辦理兼具場所硬體安全與勞工安全管理及火災應變逃生演練的講習活動。

▲台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，市長黃偉哲也特別親自主持企業義消授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，市長黃偉哲也特別親自主持企業義消授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演練有別以往，在兵棋推演上，藉由主持人詢答、廠家思考回應進行互動，以深切了解廠區內不足部分，進而反思在預防工作上可強化項目，並藉此成為改善與精進目標，另藉由實兵演練除了增進廠區自衛消防編組人員與消防隊彼此間合作默契，強化救災裝備器材操作熟悉度外，現場如何周界防護避免延燒、如何射水不致將火趕至其他區域等實務經驗，均藉由實際操作與互動，增進廠區內第一線自衛消防編組人員救災滅火經驗，以期在災時及時壓制火勢，降低廠方財產損失與人員受傷風險，增進廠區自衛消防編組人員自主應變及與消防隊彼此間合作默契。

▲台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，市長黃偉哲也特別親自主持企業義消授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廣吉食品在本次演練全力配合，共同推動平時預防暨災害初期自主應變演練，並藉此契機，加入台南市企業義消的行列，台南市長黃偉哲也特別於13日親自主持授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。

▲台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，市長黃偉哲也特別親自主持企業義消授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，廣吉食品股份有限公司願意善盡社會責任，主動與消防局合作保障員工職業安全，進而降低火災發生風險，未來期待更多企業可以效法跟進，與市政府共同打造安全大台南為願景一起努力。

▲台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，市長黃偉哲也特別親自主持企業義消授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，災害所造成的損失與傷亡是我們所不樂見，但它的發生或擴大也許就是在一些不起眼的細節而引起，因此，輔導推動企業自主防災，並於企業內部成立義消團隊，幫助企業落實平時預防與災時搶救工作，以期讓台南市民在職場工作更安全有保障。

▲台南市消防局13日於廣吉食品股份有限公司後壁廠，辦理火災初期自主應變演練，市長黃偉哲也特別親自主持企業義消授旗成軍儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府也再次呼籲，台南市食品工廠等類似場所，負責人要承擔維護勞工職業與環境安全的責任，務必確保廠區符合安全標準，並遵守相關法規，讓台南市民得以身處於大台南的安全工作環境中。

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