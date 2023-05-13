取消兩段式左轉！台南計畫試辦　網讚爆：終於有突破

▲兩段式左轉存廢議題已討論多年。（示意圖／記者林悅攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台南市政府目前正考慮試辦取消機車兩段式左轉，將從舊城區府前路、民生路等主要幹道試辦；然而，交通局也強調，該措施需根據當地情況制定相關配套措施，目前尚未確定具體實施時間表。對此，粉專「台南式 Tainan Style」正面看待，直呼「食古不化的台南交通局終於有所突破」。

台南市政府今（13）日發布新聞稿，交通局長王銘德證實，台南市正在逐步評估並推動取消機車兩段式左轉，並計劃優先在舊城區進行試辦，包括府前路、民生路等主要幹道。

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▲兩段式左轉是台灣實施已久的政策。（圖／示意圖／資料照）

王銘德進一步強調，交通部要求地方檢討內側車道行駛安全，台南配合全面檢討並盤點可行性方案，取消機車兩段式左轉是下一步研議試辦方向，初步盤點出所有該路型道路及討論優先試辦對象，只是還沒有實施時間表，經邀集相關單位及本市道安委員審慎研議評估後才能確定。

「外線違停擋道，內線又禁行機車，台南的機車騎士根本都會飛！」台南式粉絲團針對市府研議舊城區取消兩段式左轉發表看法，表示「其實正常的道路規劃兩線道內線本來就不應該強制禁行機車，但還是樂見食古不化的台南交通局終於有所突破。」

台南式粉絲團認為，不論汽機車變換車道請打方向燈，左轉提前靠左，右轉提前靠右，機慢車跟不上車流的就去待轉，轉彎就是這麼簡單。