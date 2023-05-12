粉絲整路狂盧「再拍一張就好」　1舉動讓企鵝妹火大：現在no拍照

▲企鵝妹遇到粉絲要求「再拍一張」。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」日前來台徒步環島，昨（11）日她從頭份一路走到後龍，途中遇到一名男粉絲，拍完一張照片後，要求再拍一張，但企鵝妹拒絕表示「only one picture」，結果該名男粉絲不死心，瘋狂要求再拍一張，到了下午該名粉絲又出現求合照，讓企鵝妹崩潰喊「現在no拍照」，拒絕之後想合照的粉絲。

企鵝妹昨日遇到一名男粉絲，自拍後男粉絲又要求再拍一張全身照，但企鵝妹拒絕喊「only one picture」，由於還得繼續往前走，因此每個人只能拍一張照片，但男粉絲不死心，繼續追著企鵝妹不斷喊著再拍一張「1秒就好」，企鵝妹無奈嘆「sorry，我已經拍照了」。

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到了下午，該名男粉絲又出現求合照，企鵝妹也點頭答應，豈料拍完照之後，男粉絲追著企鵝妹喊「剛剛那張不清楚」，想要再拍一張。企鵝妹連忙拒絕，已經在早上拍過照片了，剛剛也拍了一張，「no！no！no！please！」沒想到該名男粉絲居然騎著車，追上來問「那妳可以幫我簽名就好嗎？」

▲男粉絲狂盧企鵝妹。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

超傻眼的舉動，讓企鵝妹感到不被尊重，有人冒犯她，讓她很難受，現在不想接受任何拍照的請求，「現在no拍照，對不起，我需要休息一下，拍照休息」。後面遇到想拍照的粉絲，企鵝妹一律拒絕，不過拍影片是可以的，若想拍照的粉絲，可以到龍港車站等待。

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有網友將這段過程貼在PTT上，掀起網友討論，「說到底就是跟風+自私啊」、「連基本尊重都不懂的人」、「一堆跟風仔，不看場合臉色，自私拍照」、「透過直播讓外國人看到台灣人的自私」、「謝謝再一張男，讓72開啟拒絕拍照模式」、「藝人的助理、經紀人，這時就派上用場了」、「真的會被這些跟風拍照的搞到氣氛很差，從早拍到晚，然後一堆人拿著鏡頭對著她拍，難怪她覺得被當猴子看，完全沒自己的空間，吃飯連上個廁所都壓力很大，怕被攔住拍照」。