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「怪人連纏」企鵝妹爆氣了…臉超僵！粉絲憂心：精神狀況好差

▲▼企鵝妹被「再一張哥」騷擾到臉都僵了。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹因為某路人瘋求「再一張」的行為煩到爆氣。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」來台徒步環島，昨（11）日完成400公里，原本今天打算繼續走，但一早發現腿跟腳很痛，索性改變計畫、休息1天。就有觀眾議論，企鵝妹前一日被人瘋狂要合照，對方還一直盧「再一張」，最後情緒爆發。也有人直呼，企鵝妹在竹北的時候，精神狀況就感覺越來越差了，支持她還是要多休息。

企鵝妹臨時宣布要休息一天，雖然原因是身體疼痛，但就有PTT網友認為，休息對她的心理狀況來說更是好事，因為前一天上午有位路人找企鵝妹合照，但拍完一張還一直盧要再一張，被拒絕了還是持續糾纏。沒想到，對方下午又出現了，請別的路人幫拍合照後，又要求再拍一張，一路跟著拜託，讓企鵝妹大爆氣。

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當時，企鵝妹臉色很差，感覺累到情緒爆發，憤怒對著鏡頭抱怨，「我一直友善待人，但那個人為什麼不尊重我？一直跟著我就只為了拍照！把我當成猴子耍！請尊重我的時間！請停止你們的自私行為！」不過看到其他路人希望合照時，她仍撐起微笑，不希望遷怒無辜粉絲。

►點我看企鵝妹爆氣片段

話題引發議論，「昨天就有點擔心，他（路人）會不會見笑轉生氣。休一天也好，讓那個人找不到她」、「400（公里）就休才好，能讓身體規律休息，而且72該好好想想，如何有效率的合照或拒絕」、「這樣走下去太操了，人不是鐵打的，疼痛疲勞都會隨之而來」、「72累積疲勞，然後怪人越來越多，受不了了。」

▲▼企鵝妹被「再一張哥」騷擾到臉都僵了。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹拒絕「再一張哥」之後，臉明顯都僵了。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

不過，9日的時候就有人在Dcard發文，「企鵝妹的精神狀況 是不是越來越差？」表示企鵝妹途中被鄧佳華、吃屎哥騷擾到報警，晚上走到竹北，又被滿滿的人潮纏住拍照，「光一天就跟幾百位的人合照了，連想去吃個晚餐，也不停地被拉住拍照」，明顯看得出笑容變僵了。

「到後面，甚至拍完照就狂奔起來，精神狀況差到不行。然後到飯店吃壽司時，也害怕出去上廁所，怕被圍繞起來拍照」，讓觀眾很擔心，「她的微笑也是有極限的，感覺大多數想跟她拍照的人，都沒有考慮她當下的精神狀況，可能再過一陣子，她就應該受不了了。」

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