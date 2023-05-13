企鵝妹「身體1部位」跟甜美臉蛋反差大！她吐真相　眾驚：長知識

▲企鵝妹有著甜美的臉蛋。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）



記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進來台徒步環島，旅程中不斷開直播和粉絲互動，各種突發狀況總是引起討論，一名網友表示，發現企鵝妹的「大拇指」長得很特別，形狀類似英文字母D，扁扁短短的，與可愛的臉蛋有反差，貼文一出，內行網友解釋，「這是D型短指症哦，遺傳的，和身體健康無關」。

有網友在Dcard發文，在直播中看到企鵝妹在刮刮樂，意外發現企鵝妹的大拇指很特別，外觀看起來短短扁扁的，與自己的橢圓形指甲樣貌不一樣，「有人可以討論一下企鵝妹的大姆指嗎？擁有著漂亮可愛的臉蛋，大姆指怎麼反差這麼大，企鵝妹這樣的大姆指是不是暗示著不太健康？」

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▲▼企鵝妹在直播中近拍大拇指。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）



對此，有網友解釋，這是遺傳的，與健康無關，「我左手大拇指遺傳到我爸也比較短，右手遺傳到我媽就是漂亮的那種」、「我拇指也長這樣欸，但我朋友都說很可愛」、「她都說她手是toethumb（腳拇指），我那時候還真的去查toethumb是啥，但她之前有說遺傳她爸」、「韓國人很多這種大拇指，朴信惠和韓韶禧也是」。

事實上，朴信惠過去曾在綜藝節目上，提到對自己的手指不滿意，主持人問到對身上哪個部位最自卑，她則說是「大拇指」。

另外，朴信惠在韓劇《Doctors》飾演醫生，但手上卻做了美甲，被網友批評專業度不夠，她曬出卸掉美甲的手指照片發文，「為了掩飾我的自卑感，讓大家感到不便的話，我會卸掉美甲，我知道我的大拇指很醜，所以我會用帥氣的演技，讓大家不注意到我的醜指甲，也希望大家不要對我的指甲進行人身攻擊」，不過該篇文章很快就被她刪除了。

▼ 樸信惠也有D型短指症。（圖／翻攝自樸信惠IG）