中捷翻版！南港工地「整捆鐵條鬆脫」從天而降　驚悚瞬間曝光

記者邱中岳、陳韻如、劉人豪、黃資真／台北報導

台中捷運車廂10日遭工地吊臂砸中，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難、10人受傷，全台哀悼。日前就有網友在臉書分享一段與中捷意外十分雷同的影片，工地吊掛的建材疑似鬆脫，從約10層樓高的高度掉下，畫面怵目驚心。

▲南港工地建材墜落。（圖／翻攝自爆料公社二社）

有網友在臉書「爆料公社二社」PO出這支15秒的影片，提到近日發生中捷意外，讓他想起3月30日自己也正好直擊類似場景，行車紀錄器中，網友騎車行經南港某市場時，前方工地的吊臂正吊掛著鐵條，卻突然從10層樓高的高度掉下，場面十分危險，所幸僅砸毀車、沒傷到人。

不過，南港警方回應當時未接到相關報案紀錄，可能是掉落處正好位於工地內，也未造成人員傷亡，目前已主動詢問建商了解，但還是要做好相關防護措施，降低意外發生；稍早《東森新聞雲ETtoday》記者實際致電詢問，負責人僅表示已向警方說明，不方便回應，便掛斷電話。

▲該建築為地上26樓、地下4樓的建案。（圖／記者陳韻如攝）



中捷10日發生車廂遭工地吊臂擊中意外，當時一旁建案正在進行塔吊工程，吊臂卻突然鬆脫，從30層樓的高度掉落，砸中一旁豐樂公園站的隔音牆，當時月台上的列車正好發動，不慎撞上吊臂，釀成1死10傷的悲劇。