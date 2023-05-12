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有人報案被咬！飼主緊握牽繩拒交出　7警圍堵「開槍殺了2狗」

▲▼英國飼主緊牽2隻狗遭警察擊斃。（圖／翻攝自推特）

▲飼主緊牽2隻狗，但最後2狗仍遭警察當場擊斃。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子在路邊被狗咬傷後，7名警力趕往現場，包圍牽著兩隻黑狗的男主人，當男主人拒絕交出愛犬後，警方竟當街開槍將兩隻狗擊斃，接著又電擊逮捕男主人，整個過程全被民眾拍了下來，引爆「執法過當」爭議。

根據BBC、鏡報報導，倫敦警察廳7日下午接獲報案，有一名女子稱她在路上被狗襲擊，當警方趕到現場時，隨即鎖定了牽著2隻黑狗的46歲男子特恩布爾（Louie Turnbull）。從民眾拍下的畫面可以看到，7名警察直接衝到特恩布爾面前，而2條黑狗也警戒站起，但特恩布爾全程都用牽繩緊緊拉住2隻狗。

特恩布爾不願將狗交給警察，雙方爆發了口角衝突，而狗幾度作勢前撲，但特恩布爾都緊緊拉住牽繩，並未對警方造成危險，但最後其中一隻狗更往前撲了一點時，其中一名警察立刻開槍將狗擊斃，周圍錄影民眾立刻大喊「為何要開槍！」。

畫面顯示，另一隻狗當時被警方套住，但接著立刻被開槍擊斃，特恩布爾則被用電擊槍擊暈後逮捕，目前被拘留在泰唔士地方法院，並於9日被指控擁有危險失控犬隻，以及在沒有資格擁有或飼養狗的情況下養狗。至於報案女子則向警方表示，這2隻狗有攻擊她的狗。

▼▼▼影片恐造成不適，請斟酌觀看。

槍擊案發生後，部分動保團體立刻在萊姆豪斯（Limehouse）警局外抗議。推特網友也痛批，出動7名警力圍捕被牽繩拉著的狗實在太荒唐，「從未見過這種事」、「這根本執法過當」、「牠們根本沒咬人！」還有目擊者指出，當狗被擊斃時，特恩布爾直接對著警方大吼，「你不如殺了我！」

英國警察行為獨立辦公室（IOPC）發言人表示，倫敦警察廳已經自願將2名與事件有關的警察送交調查，「我們正在進行評估，已確定要採取哪些行動。」

英國警察專業標準理事會（Directorate of Professional Standards）則說，他們已取得警察隨身記錄器進行調查，雖然遺憾犬隻死亡，但警方當時的行為並無不妥，「警方必須在造成進一步傷害前採取必要行動。」

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