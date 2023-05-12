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求職遭扣金融帳戶人被囚禁　屏東檢警縱貫線跟監逾百里逮3嫌

▲屏東警分局逮獲李男等3人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局逮獲李男等3人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子誤信詐騙集團刊登求職訊息，前往應徵繳交金融帳號，竟遭對方控制行動，他藉機逃離對方掌控向屏東警方報案，警方會同刑事局等單位跟監百公里，在台中市將李姓男子等3名嫌犯逮獲，依詐欺等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方訊後認李男3人尚未到案之集團成員共犯加重詐欺、洗錢、妨害自由及參與犯罪組織等罪嫌之犯罪嫌重大，並有羈押原因及必要，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，持續深入追查。

據悉，李男、孫男、傅男加入詐欺集團，該集團在境外設立機房透過管道蒐集人頭帳戶及處理詐欺所得金流，另由其他成員在台灣向不特定人士取得人頭帳戶，並以控制行動及私行拘禁等方式控管人頭帳戶提供者，以確保帳戶得以順利轉匯、提領。

該集團於網路張貼求職假訊息，陸續有民眾誤信應徵，李男於5月初接獲指示與黃姓應徵男子相約在高雄某處旅館碰面並收取金融帳戶，其回報集團後再依指示與孫、傅兩人輪流看守黃男防止其離去及對外聯繫，該集團並利用此期間向不特定人詐騙及指示匯入上開帳戶。

嗣黃男藉機逃離並報警處理，得知尚有其他應徵者遭控制，乃報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，經與刑事局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊、屏東縣政府警察局刑警大隊、屏東警分局共組專案小組，以及協請新竹縣政府警察局刑警大隊與新湖分局支援清查研析。

始循線掌握李男等3人行蹤後，於9日拘提到案，經承辦檢察官訊問後認該3人涉嫌3人以上共同詐欺、洗錢、私行拘禁、參與犯罪組織等犯罪嫌疑重大，並有勾串逃亡之虞，向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

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