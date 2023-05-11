女挺5個多月孕肚爬樓梯　Apple Watch突然傳「這警訊」意外救命

▲孕婦被Apple Watch救命。（圖／資料照／路透社）

記者李振慧／綜合報導

英國24歲女子蕾貝卡(Rebecca McManus)懷孕時爬樓梯，突然感覺呼吸困難，她原本以為可能懷孕導致體能比較差，沒想到所戴的Apple Watch偵測到她心率異常，就醫檢查發現肺栓塞，意外被手錶救了一命。

來自蘇格蘭克萊德班克(Clydebank)的蕾貝卡，懷孕22周時，發現自己只是爬了2段樓梯就氣喘吁吁，她原本以為可能自己原本就有氣喘問題，再加上懷孕，結果突然收到Apple Watch通知，她的靜止心率竟然達到每分鐘154下，正常靜止心率通常為每分鐘60至100之間。

Rebecca McManus has credited the smartwatch's heart rate alert feature with pushing her to get a diagnosis after weeks of breathlessness.https://t.co/PirzZVWlzU — The Daily Record (@Daily_Record) May 11, 2023

蕾貝卡表示，「我當時人坐在沙發上，手錶突然提醒我，靜止心率超過140 bpm長達10分鐘，結果我想要站起來時整個人突然頭暈，我才相信自己真的心率過高」。

蕾貝卡後來被緊急送醫，診斷發現罹患肺栓塞，肺部因為有2個血栓，導致血管阻塞才會呼吸困難，若沒有及時治療，很有可能因此喪命，她表示，「要不是我的Apple Watch，我不會發現自己已經處在危急狀況，它救了我的命」。