南消一大隊提升救災救援技能　強化消防人員船艇操作及救生訓練

▲台南市消防局第一救災救護大隊，10日分兩梯次於新營區天鵝湖辦理加強水域救援能力救生器材操作暨船艇訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於近年來極端氣候常常發生暴雨現象或颱風引進西南氣流所帶來的豪大雨，加上民眾對風險認知不足，輕率疏忽往往造成無法預料的災害意外，台南市消防局第一救災救護大隊，10日分兩梯次於新營區天鵝湖辦理加強水域救援能力救生器材操作暨船艇訓練。

本次訓練課程除了既有的救生器材操作及船艇訓練外，另邀請俱美國Rescue 3 international急流救援SRT教練級及中華民國體育總會丙級IRB動力救援艇教練伍安慶教官前來教授「水流力學（水紋判斷）」，藉由實體案例跟外勤同仁分享救災技巧，也藉此檢視個人裝備是否完善。而在所有救生裝備器材中，「船外機」是水上救援器材最精密也容易故障的裝備之一，本次訓練特請來專業的維修專家擔任授課教官，希望讓消防人員更加熟悉船外機操作與構造，並學習平時保養維護以及執行勤務時的故障排除。

第一大救災救護大隊大隊長陳博文於開訓前精神講話鼓勵，消防打火弟兄是人民的保姆，任何災難發生，我們有責任做到最好的救援任務，任務達成，一定會獲得社會給予我們正面的肯定，家屬也會深深表達感謝，這是消防人員至高無上的光榮，為求任務圓滿順遂，只有不斷精進救災技能。

陳博文強調，訓練及技能測驗加強人員熟悉各式器材，以利應對不同的水域環境和應變情況，提升水域救援的能力和效率。炎熱夏季將至，民眾喜歡從事水上活動消暑，為防止民眾戲水發生溺斃事故，消防局特別籲請家長在暑假期間，多加注意孩子的動向，教育孩子從事水上活動，要選擇有救生員之安全水域或游泳池，千萬不要到設有「禁止戲水」、「水深危險」等標誌之水域，或結伴擅自到不明水域從事各項水上活動，以免發生憾事。