提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

▲台南市消防局第七大隊辦理「2023年度中級救護技術員複訓」課程，為期4天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化消防人員對於緊急傷病患到院前緊急救護服務品質與專業救護知識技能，強化救護執勤技能，並延長中級救護技術員合格證明書之有效期限，定期辦理本項訓練，第七大隊規劃於5月9至12日辦理「2023年度中級救護技術員複訓」課程，為期4天。



此次中級救護技術員複訓課程係由七大隊具備高級救護技術員(EMT-P)、助教資格且具有緊急救護實務經驗豐富者擔任講師，內容課程著重於救護勤務實務正確性與熟練度為首要目標。





課程內容包括：(一) 救護品管(二) 肢體骨折、斷體或嚴重出血(三) 道路交通事故(四) 不執行心肺復甦術/現場死亡(五) 傷病患拒絕醫療/拒絕送醫(六) 氣切抽痰、呼吸道移位或脫落(七) 居家病患維生管路認識與到院前照護(八) 車內照護(九) 精神異常/行為急症(十) 溺水(十一) 中毒及藥物過量(十二)呼吸困難等課程內容。





第七大隊石家源大隊長表示，本次救護複訓，於每日皆有安排學科測驗，藉由google表單線上填寫，立即呈現受訓人員學習狀況及成效。除提高消防員救護品質外，本次複訓與高雄榮總台南分院創傷科暨高齡骨科陳建宏主任合作，邀請陳主任給予現場之消防人員提高對於高齡骨關節退化以及骨質疏鬆症預防相關知識，並提供消防員執勤中職業傷害預防之觀念，收穫良多。

消防局長李明峯表示，藉由定期複訓，不僅提升EMT救護技術，讓市民生命安全獲得更佳保障。