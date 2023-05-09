　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

▲台南市消防局第七大隊辦理「2023年度中級救護技術員複訓」課程，為期4天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊辦理「2023年度中級救護技術員複訓」課程，為期4天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化消防人員對於緊急傷病患到院前緊急救護服務品質與專業救護知識技能，強化救護執勤技能，並延長中級救護技術員合格證明書之有效期限，定期辦理本項訓練，第七大隊規劃於5月9至12日辦理「2023年度中級救護技術員複訓」課程，為期4天。

此次中級救護技術員複訓課程係由七大隊具備高級救護技術員(EMT-P)、助教資格且具有緊急救護實務經驗豐富者擔任講師，內容課程著重於救護勤務實務正確性與熟練度為首要目標。

▲台南市消防局第七大隊辦理「2023年度中級救護技術員複訓」課程，為期4天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

課程內容包括：(一) 救護品管(二) 肢體骨折、斷體或嚴重出血(三) 道路交通事故(四) 不執行心肺復甦術/現場死亡(五) 傷病患拒絕醫療/拒絕送醫(六) 氣切抽痰、呼吸道移位或脫落(七) 居家病患維生管路認識與到院前照護(八) 車內照護(九) 精神異常/行為急症(十) 溺水(十一) 中毒及藥物過量(十二)呼吸困難等課程內容。

▲台南市消防局第七大隊辦理「2023年度中級救護技術員複訓」課程，為期4天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊石家源大隊長表示，本次救護複訓，於每日皆有安排學科測驗，藉由google表單線上填寫，立即呈現受訓人員學習狀況及成效。除提高消防員救護品質外，本次複訓與高雄榮總台南分院創傷科暨高齡骨科陳建宏主任合作，邀請陳主任給予現場之消防人員提高對於高齡骨關節退化以及骨質疏鬆症預防相關知識，並提供消防員執勤中職業傷害預防之觀念，收穫良多。

▲台南市消防局第七大隊辦理「2023年度中級救護技術員複訓」課程，為期4天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，藉由定期複訓，不僅提升EMT救護技術，讓市民生命安全獲得更佳保障。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
太會夾！夾娃娃機3高手遭列「黑名單」　苦主氣炸提告
性慾低落、不硬了！男40歲後「10症狀中3個」小心
快訊／大樂透4.3億獎號出爐！
妹子「裸貸」利息滾到2000萬！　不雅照慘遭外流給老公
郭台銘屏東造勢大進場「200m走20分鐘」　現場高喊：破1萬
快訊／書記官淪偷拍狼3年！法官裁定收押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北持續實現居住正義　永和信義段都更有社宅

提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞秘境賞景垂釣

新北5處社宅抽籤結果出爐　新莊新豐最搶手申租占3成

南投縣府推太極峽谷空中纜車　議會6月期末審查受矚目

台電桃園區營業處與用電大戶座談　傳授「節電+省錢」撇步

都城隍廟捐事故處理智慧平板　高虹安：警民合作典範

竹市稅務局推線上回覆平台　掃描QR Code輕鬆快速辦

國家公園署將改制升格！　林右昌赴玉管處視察談新使命

屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

SE7EN婚禮奔向李多海！　BIGBANG、2NE1都來了

周杰倫香港開唱！大秀花式籃球　「哼哼哈兮」飆《雙截棍》超嗨

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

新北持續實現居住正義　永和信義段都更有社宅

提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

新北瑞芳漁港好旅遊　深澳、水湳洞秘境賞景垂釣

新北5處社宅抽籤結果出爐　新莊新豐最搶手申租占3成

南投縣府推太極峽谷空中纜車　議會6月期末審查受矚目

台電桃園區營業處與用電大戶座談　傳授「節電+省錢」撇步

都城隍廟捐事故處理智慧平板　高虹安：警民合作典範

竹市稅務局推線上回覆平台　掃描QR Code輕鬆快速辦

國家公園署將改制升格！　林右昌赴玉管處視察談新使命

屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

不吃海鮮、肉類膽固醇仍高？專家點名「2隱藏兇手」要小心

不斷更新／林安可開轟助獅領先　味全龍7局追1分

基隆河「巨魚現身」快跟人一樣高　拉魚1錯誤讓釣客嘆氣：痛心啊

新北持續實現居住正義　永和信義段都更有社宅

翻船！BNT採購關鍵電郵曝光　綠委勸郭台銘：做人真的不能這樣

新莊球場突然灑水狂噴比賽暫停　周思齊遇水則發敲安打

遠雄港Q1EPS0.84元　Q3第二期加值園區啟用可提高營收獲利

提升EMT救護技術　南消七大隊辦中級救護技術員複訓

周杰倫談第一名...遭酸反嗆「總有在吠的」　露面再回應：怎麼改變？

太會夾！夾娃娃機3高手遭列「黑名單」　苦主氣炸提告

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

地方熱門新聞

鳳鳴夜市開5天熄燈　市府勒令停業

桃園304個里5/15-16大停水

「北港迎媽祖」水仙宮前平安宴大亂鬥

桃園「大溪區健行活動」　開放6千民眾參與

台南母女車禍命案陳椒華痛心

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

女子半夜獨坐台南運河橋墩突落水不治

台南新化行車糾紛當街互罵雙方都要罰

市地重劃爭議　民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

屏東男反鎖屋內不進食　消防員破門救人送醫

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

有機男遭蛇咬　醫讚他2點逢凶化吉

學生摔癱　桃議員要求加強道路養護

更多熱門

相關新聞

南消二大辦理高樓火災搶救訓練

南消二大辦理高樓火災搶救訓練

現今都市人口密度逐漸增加，建築物不斷透過垂直空間發展以增加其容納面積且建築物內部使用日趨多樣化，為加強高樓火災搶救能力，台南市消防局第二救災救護大隊，8日上午特辦理高樓火災搶救訓練。

南消二大與統一企業麻豆麵包廠強化防火管理

南消二大與統一企業麻豆麵包廠強化防火管理

南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

即／休學高職生墜安平四草大橋！緊急送醫

即／休學高職生墜安平四草大橋！緊急送醫

關鍵字：

EMT救護南消複訓

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面