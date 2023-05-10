在地企業回饋社會　捐贈南消四大消防泡沫原液及防毒面具提升救災量能

▲台南市消防局第四大隊10日於南科分隊舉行「消防泡沬原液ONE-SEVEN(A泡20L) 20桶、防毒面具(含濾毒罐)」捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊10日於南科分隊舉行「消防泡沬原液ONE-SEVEN(A泡20L) 20桶、防毒面具(含濾毒罐)」捐贈儀式，由誠美材料科技股份有限公司董事長何昭陽代表捐贈，並由消防局第四大隊長蔡國保代表受贈，同時頒發感謝獎致謝，以感謝誠美材料科技股份有限公司善行義舉造福地方。

誠美材料科技股份有限公司位於台南市樹谷科學園區內，秉持「熱心、愛心、用心的三心精神」，打造高效能的工作環境，除襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力，更在疫情期捐贈防疫物資貢獻企業價值。近年有感消防人員執行化學災害搶救任務之危險，企業社會責任也是責無旁貸，特別捐贈第四大隊50組半面式呼吸防護器、相關濾毒耗材數百組，及 ONE-SEVEN泡沬原液20桶，保護化災搶救時消防救災人員呼吸系統及提升化災滅火之效率。

第四大隊長蔡國保表示，感謝董事長何昭陽對消防工作的支持和幫助。捐贈的ONE-SEVEN消防泡沬原液，在搶救滅火過程中可有效阻隔可燃物與氧氣接觸，達到窒息效果，另亦可阻隔可燃性液體所揮發的可燃性蒸氣，避免延燒提升搶救效率；防毒面罩也能保護救災同仁呼吸道的安全，將使人員能如虎添翼，挽救更多寶貴的生命及財產損失。

消防局長李明峯更表示，消防局在市長黃偉哲的支持下不斷精實救災能力，本次感謝何董事長秉持回饋鄉里的熱誠，捐贈化災防護器材，協助消防救災工作，有效提升消防人員執行勤務上的安全，展現服務社會之大愛，希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士與大眾關注，打造更安全的生活環境，也藉此呼籲「警力有限，民力無窮」敬邀各企業公司行號一同加入企業義消行列，共同維護企業安全。