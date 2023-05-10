聯華食品大火　南消強化橫向聯繫推動企業義消自主救災能力

▲台南市副市長葉澤山邀集經發局、勞工局、工務局及消防局召開會議，針對類似場所強化因應作為，呼籲公共場所要重視火災防範與安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於4月25日發生於彰化縣聯華食品工廠的火警案，為防範類似火災發生，台南市副市長葉澤山邀集經濟發展局、勞工局、工務局及消防局召開會議，針對類似場所強化因應作為，呼籲公共場所要重視火災防範與安全，並且所屬員工均應積極參與避難逃生宣導與演練，維護自身於工作場域上的安全。

台南市政府將針對以下方向進行加強與因應：1、要求管理權人定期消防安全設備檢修與維護，落實工廠自衛消防編組訓練。2、鼓勵廠區指派員工加入企業義消行列，接受消防專業訓練，藉由培植員工初期消防救災能力，提升場所員工自主的救災能力。3、工廠校正講習時，請調查員結合辦理火災初期應變及毒化物與危險物品存放暨使用安全相關宣導。4、辦理職業安全衛生講習時，邀集相關單位針對勞工安全、防火避難設施、火場避難逃生應變，加強廠區負責人與勞工相關減災及自我保護意識。5、持續宣導場所負責人應辦理建築物公共安全檢查申報。

市長黃偉哲非常關注此議題，也呼籲本市食品工廠等場所，負責人要承擔維護勞工職業與環境安全的責任，務必確保廠區符合安全標準，並遵守相關法規，讓本市市民得以身處於大臺南的安全工作環境中。

消防局局長李明峯表示，台南市於聯華食品火警案後，消防局陸續於4月27日於奇美食品公司辦理自衛消防編組及搶救演練，市府團隊將於5月13日至廣吉食品有限公司後壁廠辦理火災初期自主應變演練，同時廣吉食品公司也響應推動，藉此契機加入台南市企業義消行列。