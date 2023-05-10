南消二大隊優化到院前救護品質　救護車前後艙無線通知鈴

▲為提升到院前救護之品質，台南市消防局第二救災救護大隊官田分隊研置『救護車前後艙無線通知鈴』，這屬全台南首創，提升到院存活率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升到院前救護之品質，台南市消防局第二救災救護大隊官田分隊研置『救護車前後艙無線通知鈴』，這屬全台南首創，可及早通前救護車加駛人員停車協助OHCA患者進行CPR，提升到院存活率。

台南市消防局第二救災救護大隊官田分隊隊員姜世聰，擔任消防局緊急救護科之OHCA影像審查教官，觀察多趟車上目擊之OHCA案件，依現行作業指引，後車廂人員目擊傷病患呈現OHCA時，需先通知駕駛救護車之人員，才能開始對患者作CPR。

近幾年新冠肺炎疫情之影響，救護車之車廂與駕駛室皆裝有隔板，加上行駛中之警報聲，聲音幾乎無法立即傳達給駕駛人員，增加通知駕駛進行路邊停車之難度，也延後了給予患者CPR之時間，無形中增加了在患者腦部缺氧之風險，根據美國心臟協會（AHA）認為，無心跳呼吸者，每晚１分鐘接受CPR急救，存活率將會減少約7%，如果超過12分鐘後接受CPR處置者，存活率趨近於百分之0。

若能及早開始給予CPR，將可有效提高或者到院後之存活率，姜世聰教官苦思數月，想出藉由安裝請求支援鈴之方式，讓後車廂之救護人員可藉由單一動作按壓緊急狀況通知鈕，啟動駕駛室前之接收鈴，發出警報與聲響，即可有效通知駕駛路邊停車，並至後車廂協助急救處置，而後車廂之救護人員幾乎不需多花時間通知駕駛，即可開始給予患者CPR，有效提早患者接受CPR之時機，提升患者到院後之存活率。

消防局局長李明峯秉持著市長「做得更好，過得更好」的施政理念，時常鼓勵同仁在救災救護能不斷精進，優化到院前救護品質，成立一支清廉團結並具高效率之救災團隊。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，官田分隊同仁所研發出的『救護車前後艙無線通知鈴』已屬全台南首創，實屬不易，也感謝同仁在勤餘時間仍不斷思考如何提升傷病患之存活率，實為台南市民之福祉。