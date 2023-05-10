蛋價回穩！5月還有6000萬顆進口　陳吉仲：不會有缺蛋議題了

▲近期蛋荒趨緩，農委會主委陳吉仲保證不會有缺蛋議題了。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內歷經史上最嚴重蛋荒，從去年初延燒至今，隨著農委會擴大採購進口雞蛋來台，近期蛋荒趨緩。農委會主委陳吉仲今（10日）在立院表示，國內蛋雞產能逐漸恢復，5月還會進口6000萬顆雞蛋，蛋價已經回歸公告盤價，黑市情況已明顯改善，消費者可以輕易買到雞蛋，所以「不會有購買不到雞蛋的議題」。

立院經濟委員會邀請農委會就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日行政院農業委員會預告動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告並備質詢。

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立委賴瑞隆質詢時關切國內蛋荒是否已經解決？以及雞肉、豬肉價格波動仍大，對民生消費產生壓力，要求農委會提出具體改善方案，以免在選舉年淪為認知作戰的議題。

陳吉仲表示，農委會已針對國內一整年各種產品的供需完成盤點，列出高、中、低風險等級，也會進一步評估供應不足的原因是因為國內產能、還是進口不足。而各界最關心的雞蛋，目前國內產能迅速恢復，上個月已進口3000萬顆、本月還有6000萬顆雞蛋抵台，會納入滾動倉儲備用，而蛋價已回歸公告盤價，市場箱蛋每箱約1100元、超市每盒約60多元的平價蛋也持續供應中，所以「不會有購買不到雞蛋的議題」。

針對雞肉產能不足、價格上漲部分，陳吉仲說，禽流感疫情趨緩，國內肉雞育成期只需5周，很快就會投入生產、供應；進口部分，有9成來自美國，而美國禽流感疫情也逐漸恢復，進口會慢慢恢復正常。至於豬價，也與豬農協調好，會維持在綠燈區，讓價格維持一定穩定度。