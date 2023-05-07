不缺了！零售雞蛋降至每斤55元　蛋商公會：5月盤價可能調降2~3元

▲國內蛋荒趨緩，消費者不再一蛋難求。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內雞蛋產銷趨緩、市場零售蛋價明顯下降，台北市蛋商公會今（7日）表示，因飼料成本仍高，下周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元，傳統市場零售散蛋每斤合理價約55元至65元，但考量正值雞蛋消費淡季、加上進口蛋大舉抵台，5月蛋價可能下修2至3元。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，目前市場上零售散蛋已經出現每斤55元的價格，也不見排隊買蛋情形，代表雞蛋產銷恢復秩序，消費者可以在合理價格下，輕鬆買到雞蛋，近期已積極跟養雞協會、飼料公會等單位協商，並評估進口量與國內蛋雞產能恢復情況，5月蛋價可能每斤調降2至3元。

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林天來表示，5月起進口雞蛋大舉抵台，除了官方農委會下單外，蛋商自行進口也陸續到港，已造成國內雞蛋賣壓，蛋價的確有降價空間，但也要整體評估，包括雞農的飼養成本，以及進口商1顆雞蛋進口成本約6元，一旦降價可能造成損失慘重，因此，5月哪一周開始調降，還要評估整體狀況。

林天來也喊話，目前餐飲業用的箱蛋，每箱已經回到約1100元的合理價格，平均每顆雞蛋成本不到6元，先前業者因為缺蛋，加蛋要加價20元，實在太誇張，「君子愛財，取之有道」，呼籲餐飲業者也應該有一波降價。

一名台北市蛋行業者指出，自從進口雞蛋陸續上架後，雞蛋跌幅殺得傳統市場通路措手不及，以前蛋價是以周為單位降價，現在幾乎二、三天就掉價一次，超市通路又充斥一堆平價進口蛋，市場小賣攤商只能不斷降價求售，尤其天氣變熱，雞蛋不易保存，只求薄利多銷。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3110萬隻，比上周3083萬隻增加27萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，也比上周11萬2000箱，每日增加1000箱，雞蛋產能逐漸恢復中。