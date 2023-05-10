「夜市撈金魚」禁令髮夾彎　陳吉仲：有爭議就持續溝通

記者楊惠琪／台北報導

農委會日前預告《動物保護法》修正草案，擬禁止以遊戲、娛樂、賭博等目的進行動物交換或贈與，夜市撈金魚遊戲一度在禁止之列，引發夜市攤商反彈、民意沸騰。農委會主委陳吉仲今（10日）表示，會以哺乳類動物優先禁止，是否把撈金魚納入會持續跟各界溝通，強調「有共識就優先推動，有爭議就保留」。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

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立院經濟委員會邀請農委會就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日行政院農業委員會預告動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告並備質詢。

針對夜市撈金魚禁令大逆轉，陳吉仲會前接受媒體連訪表示，動保法5月1日預告前，已經多次跟各縣市政府、相關團體、學者專家與產業界溝通，外界關心的不得以遊戲、娛樂、賭博等目的進行動物交換，此條款是針對哺乳類動物，其他部分不在限制範圍內。

針對動保團體認為農委會應對夜市撈金魚等遊戲訂定落日條款，顧及國際觀光客觀感，提升動保意形象，陳吉仲說，動保法修法會逐步推動動物福祉，有共識就優先推動，有社會爭議的就保留，當初限制條文原本就只針對哺乳類動物，若要擴大對象會持續跟相關團體溝通，強調「有共識就優先推動，有爭議就保留」。

農委會5月1日預告「動物保護法」修正草案，也是近年來最大規模修法，包括強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害、動保人員可在緊急狀況下進入私人領域執法；其中最受關注的是禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，除了天竺鼠、兔子外，夜市常見的撈金魚、撈烏龜也一度在禁止之列。