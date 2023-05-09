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極端天候致災損頻傳　農委會與氣象局合作增設觀測熱點

▲農委會副主委陳駿季（左）與氣象局長鄭明典（右）簽訂合作協議。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會副主委陳駿季（左）與氣象局長鄭明典（右）簽訂合作協議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近來極端氣候影響農作物生產，導致災損頻傳，農民受損嚴重。農委會今（9日）與中央氣象局簽訂農業氣象資訊服務及應用合作協議，宣布3年內將投入2.15億元，增建100多個農業氣象站，尤其在農業保險爭議地區增設熱點，保障農民權益。

農委會副主委陳駿季表示，過去農業最怕的就是5月後的汛期與風災，近年因極端天候影響，颱風變少了，天災樣態變成乾旱、高溫、低溫、豪雨等極端氣候類型，災損事件頻傳，今年已有54項作物公告受天然災害影響受到救助，去年也多達175項，但災損是消極協助，未來更要推動指數型的農業保險，當溫度、雨量達一定上限後就啟動理賠，可減少很多現勘的困擾，因此需要仰賴更精準的氣象服務。

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中央氣象局長鄭明典也說，極端天候下，原有的氣候基礎都不見了，過去高溫37度是百年難得一見，現在則是動輒38度、39度，氣象預報已經從量變變成質變，農業需求已經超越原先的規劃，促使氣象觀測要升級，因而與農業單位密切合作，一起面對氣候變遷的考驗。

農委會指出，為了穩定農業生產及災損救助認定，如天然災害認定及農業保險理賠等，將強化沿海養殖區、淺山農業生產區等的氣象資訊精準預報，農委會已爭取疫後特別預算，3年內將投入2.15億元，與中央氣象局合作，未來3年雙方將合作再增建100多個農業氣象站，並在農業保險爭議熱區增設熱點，以因應極端變遷的天候型態。

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