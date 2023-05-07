豬舍變身咖啡館　社區閒置空地變花園獲「農業建設工程獎」

▲社區協會將閒置豬舍變身成咖啡館。（圖／蕃薯社區發展協會提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會水土保持局與雲林縣水林蕃薯社區發展協會攜手，將社區內閒置的空地、古厝及廢棄豬舍大變身，轉型為優美的公園、圖書室及特色咖啡館，保留農村風貌與融入在地歷史人文，營造出居民及遊客皆喜愛的休憩體驗場域。近年陸續獲建築園冶獎、城鄉魅力大賞及台灣景觀大獎肯定，而「憨吉古井花園」更拿下優良農業建設工程獎優等佳績。

水保局南投分局長陳榮俊表示，「憨吉古井花園」將室內圖書室的閱讀空間延伸至戶外，運用道路交會口的窳陋空間，營造為氣氛悠閒、開放友善的轉角曬書文苑；矮牆及鋪面選用融合農村風情的陶磚及花磚妝點，搭配弧形的遮蔭花架與座椅，構築出美觀與機能兼具的休憩空間。

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蕃薯社區發展協會理事長吳世明指出，閒置空地改造的「憨吉古井花園」傳承飲水思源的文化精神，是在地居民乘涼交誼話家常的好所在。由豬舍改造的「狀元咖啡」今年也開始正式營運，供應在地特色的蕃薯咖啡與地瓜泡芙。

水保局長李鎮洋表示，農村再生的核心就是「人」，蕃薯社區在居民及志工積極投入下發揮影響力，由單點擴張為線與面的串聯整合，是農村社區營造的最佳典範，也提供民眾可以停下腳步的深度旅遊，除參拜歷史悠久、香火鼎盛的蕃薯寮媽，也推薦乘著涼風騎上自行車，從青仔埕公園出發，沿途探訪憨吉鐵馬站、古井花園與狀元咖啡，最後來到憨吉秘塘欣賞落日美景。