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郭台銘大動作拼「黨內徵召」出線　綠委：別不擇手段毀一生清譽

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近期為爭取黨內提名動作頻頻，更翻疫苗採購舊帳，直指前總統府秘書長李大維阻擋採購BNT疫苗，引起熱議。對此，民進黨立委鄭運鵬9日表示，郭台銘想表達自己對疫苗的貢獻，但有些時序是錯的，若有什麼資料可以公開。鄭也指出，郭台銘近期宴請民代不是黑就是金，希望他不需要為了提名不擇手段，毀了一生清譽。

鄭運鵬表示，郭台銘最近發言有點感情勒索，他想表達自己對疫苗的貢獻，但有些時序是錯的。若郭台銘有什麼資料可以公開，政府做的事一定是透明的；但他如果記憶上有錯誤，也希望他不要誤導大家誤會積極聯絡的當事人。

對於郭台銘為出線頻下猛藥，鄭運鵬表示，郭台銘為爭取成為國民黨總統候選人，有任何造勢動作無可厚非，但是他講到一縣市設一核電廠，郭台銘對疫苗有貢獻但也有記錯的地方，郭台銘對國家貢獻很多，用此來爭取正面支持，這樣就夠了。

鄭運鵬指出，像他最近宴請的國民黨派系民代，看起來不是黑就是金，都是大家認為國民黨應該與其劃清界線的人物，但是他現在卻跟這些人十指相扣、尋求他們支持，相當不可思議，善意提醒，希望郭董不需要為提名不擇手段，這樣會毀了他一生清譽。

郭台銘原本承諾鴻海將在美國威斯康辛州投資百億美元設廠，最後跳票，民進黨立委許智傑表示，外國媒體都戳破郭董的大泡泡，過去承諾投資美國百億設廠也跳票，政治人物最重要的誠信問題，未來郭董的8萬個機器人、一縣市一核電廠這要怎麼實現，會不會跟美國設廠投資一樣跳票呢？希望人民要看清楚，避免被誤導。

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