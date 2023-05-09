郭台銘要警備總部回歸　民進黨：大開民主倒車

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘積極爭取國民黨總統提名，9日拋出「警備總部回歸」、「里長做軍訓」等想法，引發熱議。民進黨發言人林楚茵痛批，郭台銘為了爭國民黨總統提名，用盡偏頗言論，煽動社會，影響民心，令人遺憾，民進黨也要求正在爭取國民黨總統提名的新北市長侯友宜，應針對「警備總部回歸」一事明確表態，切勿迴避閃躲。

林楚茵表示，選舉是一時的，但「守護國家」是無時無刻的，郭台銘大放厥辭、混淆視聽的言論，不僅傷害正在辛勤守護國人日常軍警弟兄姊妹，所謂「警總回歸」，更是代表郭台銘在心裡有個小警總，支持警察國家復辟，大開民主倒車，無疑是打了「民主自由」一個最響的巴掌。

林楚茵強調，郭台銘為了爭取國民黨總統候選人提名，拚聲量博取支持，不惜抹滅警察天職、詆毀國家政策，國民黨放任荒謬言論擾亂民心，而至於自詡為警察市長的侯友宜，面對議員質詢「是否贊成郭台銘警總回歸的主張？」卻依然閃躲迴避，可見郭、侯兩人完全沒有民主素養，心中依然有警總的影子。

林楚茵說，歷史的警總迫害台灣民主自由，沒想到民主化後的台灣，國民黨可能的總統侯選人為了競逐提名資格，居然主張「警總回歸」或是不敢表態，可見威權統治的思想，依然停留在國民黨的腦海。