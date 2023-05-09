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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員質詢侯友宜兩岸議題　藍黨團開嗆：跳針式提問令人搖頭

▲▼ 新北市國民黨團召開「誰縱容台南成為黑金故鄉？賴清德？黃偉哲？」記者會。廖先翔、戴湘儀、呂家愷、陳偉杰。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北國民黨團書記長廖先翔。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市議會今（9）進行總質詢，對於民進黨新北市議員詢問新北市長侯友宜一連串總統選舉等政治問題，新北國民黨團書記長廖先翔痛批，民進黨議員此行徑就坐實了外界「不顧市政，只會亂政」的疑慮，重複的問題一問再問，根本是「跳針式提問」，令人搖頭。

廖先翔表示，這幾天質詢，多位民進黨議員不斷詢問侯友宜有沒有跟中國大陸大使見面，並懷疑侯友宜向中國大陸傳遞消息，而市府團隊已嚴正否認沒有見面，民進黨議員卻置若罔聞，不斷質疑侯友宜說謊，開轟「質詢目的不為市政只是為激怒市長，這種錯把議場當秀場的離譜行徑，令人無法接受。」

對於民進黨議員猛攻不支持台獨、九二共識、兩岸等議題，廖先翔認為，不是什麼議題都要黑白一刀切，這個世界是多元且彩色的，「難道美國國務院目前表明不支持台獨就和中國國家主席習近平一樣？」痛批民進黨粗暴的二分法是不了解國際情勢。

至於九二共識，廖先翔說，九二共識其精神和功用就是求同存異，讓兩岸在對等與尊嚴情況下進行對話，讓有共識的兩岸一般事務進行合作，無共識的部分互相表述說明，未來希望能尊重彼此差異。侯友宜一直以來也強調兩岸互相平等、善意、互相尊重的基礎上交流。反觀賴清德的兩岸立場，從「務實的台獨」，變成「和中保台」、「反共不反中」，質疑「『和中』與『不反中』不也是朝向九二共識求同存異的方向轉變嗎？」

另外，新北市議員陳偉杰指出，民進黨團不斷質詢侯友宜兩岸定位問題，又質疑前總統馬英九對國家認同的說法和態度，究竟民進黨是沒唸過憲法，還是完全無視憲法及法律？

陳偉杰說，不僅「中華民國憲法」裡有「固有之疆域」的文字，增修條文把台澎金馬列為中華民國的「自由地區」，「兩岸人民關係條例」也清楚定位「大陸地區」為「自由地區以外之中華民國領土」，如果民進黨這麼不樂見「大陸地區」，在立法院擁有絕對優勢的民進黨怎不主動修憲或修改法律？

新北市議員戴湘儀也開嗆，民進黨連日抹黑追打侯友宜，跳針式提問，把議場當秀場，根本不是守護民主的造浪者，而是假問政之名，行霸凌之實的造謠者。

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侯友宜民進黨新北市議員兩岸廖先翔

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