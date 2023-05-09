幫「大小姐」擋疫苗？　李大維親上火線反擊：從未有過該談話內容

▲鴻海創辦人郭台銘稱李大維幫蔡英文傳話擋買疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者魏有德／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘在臉書上宣稱，「是誰幫蔡總統傳話，叫我不要買疫苗的，就是前總統府秘書長李大維。」郭台銘還補充說，「2021年6月17日，他接到李大維的一通電話，李告訴他，『這個大小姐說，你還是不要買了。』」對此，李大維今（9）日下午親上火線發聲明指，「從未有過該談話內容。」

▲郭台銘稱李大維在總統府秘書長任內是採購疫苗的政府代表。（圖／總統府提供）

海基會董事長李大維表示，當年那段期間，正是衛福部等政府部門為這項採購案努力，進入最緊鑼密鼓的階段，郭先生更全程參與，並多次在臉書說明進度，絕對比任何人都清楚政府和總統的用心與努力。

李大維強調，基於兩人多年友情，以及照顧國民健康的初衷，於公於私，他都全力協助溝通，事實上最後促成台積電、永齡與慈濟的捐贈案，創下公私部門通力合作順利採購疫苗的最佳範例。

▲海基會董事長李大維。（圖／海基會）

據了解，新冠疫情期間，政府在採購疫苗時，李大維為時任總統府秘書長，而郭台銘先是在臉書上拋出，是李大維幫蔡英文傳話，叫他不要買疫苗，還將時間點，2021年6月17日接到李大維的電話，鉅細靡遺的指出來。

李大維認為事實受扭曲，他表示，原本美事一樁的善舉，蒙上不該有的陰影，「站在曾經是朋友的立場上，知道郭先生是為了選舉，但凡事要遵循關公忠義信實的精神。」