來不及長大！3歲女童被撞死　網怒：台南人不要再互相傷害了

記者邱晟軒／綜合報導

台南市北區忠義路三段、成功路口昨(8)日上午發生死亡車禍，母女倆遭左轉車撞上，3歲女童頭部重創不幸身亡，引發社會討論。事實上，台南市不僅已經連續2年蟬聯各縣市每10萬人交通事故死傷數之冠，去年（2022年）的車禍傷亡比率等，更是創下歷史新高，「行人地獄」問題不得不重視！

針對台南3歲女童過馬路遭孕婦撞死，臉書粉絲團「台南式 Tainan Style」發文表示，看了只會覺得難過又憤怒，一個小女孩3年前在疫情期間誕生，現在好不容易擺脫疫情陰霾可以外出好好認識這個世界，沒想到還來不及長大，現實的交通環境卻葬送了她的寶貴生命。

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▲台南母女倆過馬路時遭撞，女童傷重不治，有民眾在事發路口放鮮花追悼。（圖／記者林悅攝）

「台南式 Tainan Style」呼籲，強烈建請政府即刻全面檢討全車種駕照考照制度，調整違規記點制度，嚴格汰除不適任駕駛。不斷讓沒有正確駕駛觀念與習慣的駕駛上路，根本等同於放任一台台傷人機器在路上行走。

「台南式 Tainan Style」強調，希望交通安全教育可以從小開始落實，全台的道路安全工程也能全面檢討，別再把開罰當成唯一解決交通問題的手段，交通安全3E，工程、教育、執法，缺一不可！立刻馬上，我們真的沒有那麼多孩子可以犧牲。

▲台南連續2年蟬聯各縣市每10萬人交通事故死傷數之冠。（圖／台南式臉書粉絲團）

事實上，臉書粉絲團「台南式 Tainan Style」過去就發文疾呼「台南人拜託！不要互相傷害了」，粉專指出，根據道安資訊查詢網統計數據顯示，2022年台南交通事故死傷人數為 59789人，在事故案件數（44685件）、受傷人數（59477人）都創歷史新高；另外每10萬人交通事故死傷人數（3226）更是繼續穩坐全國第一名。

「台南式 Tainan Style」提到，台南連續26個月交通死傷比率全國第一，依據交通部運輸研究所研究推估，每增加1位車禍死亡民眾，社會成本增加約新臺幣1,600萬元；每增加1位車禍受傷民眾，社會成本增加約100萬元，等同於台南光是2022一年，就額外增加了644億的社會成本。

「台南式 Tainan Style」感嘆呼籲，「台南人！拜託！不要再互相傷害了，你以為這些只是數字嗎？這些是上萬個受過傷的家庭，以及644億元額外增加的社會成本，我就問，到底什麼時候才要正視交通問題？」