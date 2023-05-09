女童遭輾斃路人送玩具追悼！父鞠躬淚崩「謝謝疼惜」：下輩子再報答

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市北區成功路8日上午發生一起奪命車禍！一名懷孕17周的杜姓孕婦開車左轉時，猛撞並輾過當時手牽手走在斑馬線上的母女，造成3歲女兒死亡38歲母親重傷的慘劇。事發後許多民眾到現場放花、玩具哀悼女童，女童父親流淚向大眾致謝，表示女兒這輩子沒辦法報答的，下輩子再報答。

▲女童遭輾斃，路人擺放鮮花、玩具追悼，爸爸鞠躬道謝。（圖／記者林悅翻攝）

回顧事發經過，警消8日上午9時53分接獲民眾通報，北區成功路、忠義路三段路口發生一起嚴重車禍，隨即趕赴處理，到場後發現現場為一對母女，李姓母親受困車底肋骨骨折重傷、3歲女童則是無生命跡象，經緊急送醫搶救後，女童宣告不治。

透過事發地點附近的監視器畫面可看到，當時母親牽著3歲女兒，徒步走在斑馬線上，母女倆剛過一半的馬路，便遭杜女所駕的深色自小客車直接撞上，並輾過母女2人，當時路過的騎士及附近店家的民眾，都趕緊上前查看協助，女童倒在路中一動也不動，李女則被捲入車底。

▲台南轎車左轉撞上一對正在過馬路的母女，女兒當場失去生命跡象送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝）

案件曝光後，許多民眾自發性到事故現場擺放許多百合花束，以及寵物狗玩具、公主手杖，追悼來不及長大的女童。附近店家表示，9日早上陸續有善心民眾到場，大家都是自動自發拿來的，默默放下就離開。

對此，女童父親哽咽表示，大部分來追悼的民眾他都不認識，「有的可能只是經過，看一眼，但我不知道他們是誰，大家知道我女兒這件事情，大家自動自發來到現場，放花、玩具」。

女童父親說到激動處，更流淚鞠躬道謝，「我在這裡代表我女兒，向各位叔叔、阿姨、哥哥、姐姐感謝，感謝對我女兒的疼惜，我女兒這輩子沒辦法報答的，下輩子再報答。」畫面令人鼻酸。

▲台南母女倆遭撞，女童身亡，路口放有鮮花追悼。（圖／記者林悅攝）