過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫騙「她沒事」忍悲瞞死訊

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南市北區忠義路三段、成功路口8日上午發生一起死亡車禍！一對母女過馬路遭左轉轎車撞上，3歲女童頭部重創不幸身亡，媽媽則身受重傷住進加護病房。女童爸爸今接受媒體訪問表示，太太傷勢已經穩定，但頻頻喊痛，也急著想要知道女兒狀況，他因擔心太太無法接受，不敢說出實情。

▲台南孕婦撞母女，3歲女童爸爸出面受訪。（圖／記者林悅翻攝）

女童爸爸今出面受訪，表示太太傷勢穩定，但因骨盆、胸腔、肩膀的多處骨折，肝臟也有撕裂傷，還需要觀察1、2天，待完全穩定下來之後，才能會同骨科處理傷勢。

說到太太狀況，女童爸爸忍不住哽咽，表示太太清醒後頻頻喊痛，但仍是掛記著女兒，不斷詢問女兒狀況，他擔心太太情緒受到打擊，只能先騙太太，「女兒好好的沒怎樣，現在在別的病房治療，丈母娘在照顧」，不敢說出實情。

▲▼事發路口放有鮮花追悼。（圖／記者林悅攝）

女童爸爸難過說到，他好好的人都接受不了這個事實了，太太怎麼能受得了，只能不斷哄騙，「但就算我太太好起來了，我女兒也回不來」，悲傷模樣也讓在場所有人不禁鼻酸。

回顧此案，當時38歲李女帶著3歲女兒過馬路時，遭左轉車輛直接撞上，李女卡在車底，消防人員以千斤頂將車體抬高救出，但李女肋骨等多處骨折受重傷，目前仍在加護病房觀察；女童則是當場被輾過，失去生命跡象，經送醫搶救後，因頭胸部鈍傷，導致創傷性顱內出血不治。