台南孕婦輾斃3歲女童…稱「肚子裡的賠給你」！爸慟：這樣有用嗎

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市北區忠義路三段、成功路口昨(8日)上午9時許發生恐怖車禍，36歲的杜姓孕婦當時駕車行經路口要左轉，撞上一對正在過馬路的母女，3歲的女童當場被輾斃，而38歲的李姓媽媽則是重傷，目前仍在加護病房觀察。女童爸爸今(9日)表示，肇事的杜女今早有打電話給他，稱「肚子裡的孩子賠給你」，爸爸氣到發抖直回「要怎麼賠，不是自己生的，有用嗎？」

▲台南孕婦駕車撞上過馬路母女，3歲女童當場遭輾斃。（圖／記者林悅翻攝）

女童爸爸今接受媒體採訪時，說到女兒時一度哽咽落淚，不敢相信一個好好的孩子，竟然就這樣慘死輪下。爸爸說，肇事的杜女今早有打電話來致意，表示自己現在也還在醫院，還稱「肚子裡的這個孩子生下來賠給你」，爸爸當場發抖反問，「要怎麼賠？有辦法一模一樣嗎？我生一個給她，她要嗎？不是自己生的有用嗎？」

爸爸認為，現在太太還在加護病房，傷勢還沒穩定，杜女如果有心，可以找時間到女兒的靈堂捻個香，等太太的傷勢好轉、穩定後，後續的賠償要怎麼處理，大家再來談。

對於杜女當下為何會肇事，爸爸則表示，杜女在電話中向他解釋，「當下沒看到」，爸爸痛斥「我是覺得很扯拉，影片大家都看到，完全沒有剎車，前輪輾過、後輪再輾過，還倒車把太太捲入輪下，而女兒體型比較小，當場就走了……。」

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▼女童爸爸。（圖／記者林悅翻攝）