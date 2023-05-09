1300英呎高空墜地！傘兵秦良丰履行承諾　走進醫院感謝醫護

記者游瓊華／台中報導

陸軍航特部下士秦良丰2018年接受跳傘訓練時，從1300英呎高空墜地一度沒有呼吸心跳，被送往童綜合醫院急救，秦良丰一路從昏迷指數三恢復到清醒狀態，之後轉院至台北。在護師節前夕的今天(9日)，秦良丰回到了童綜合醫院，而且還是走路到活動會場，鋼鐵般意志與堅忍不拔的精神，讓現場所有醫護同仁感動不已。

▲傘兵秦良丰回來了！守約走進童綜合醫院賀護師節。（圖／童綜合醫院提供）



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院方表示，事發當日，派駐在場的童綜合醫院急診部鄭閔瑋醫師，研判秦良丰有張力性氣胸，立即在胸膛進行紮針減壓並施以CPR心臟按摩，童醫院救護車也用最快速度送回醫院急診室進行搶救。

童綜合醫院表示，秦良丰當時在院內治療40多天，主治神經外科醫師金若屏與其他各科醫療團隊不斷努力、護理人員悉心照護，秦良丰一路從昏迷指數三恢復到清醒狀態，在轉院至台北三軍總醫院的那一天，總院長童敏哲在病床邊向秦良丰說「等你好一點，再回來看我們」，秦良丰也點頭回應「謝謝」。

秦良丰今天終於實踐了當時與童敏哲總院長的約定，回到了童綜合醫院，更展現他近五年來復健成果，一步步地走上台，向所有照顧過他的醫療人員表達心中的感謝，並送給童綜合醫院一面特製的琉璃座，上面特別刻寫上「德術並優 博愛為仁」八個字；另外還準備了一束巧克力花束贈送給護理同仁，祝所有護理人員護理師節快樂。

總院長童敏哲表示，今天秦良丰實踐約定回到了童綜合醫院與大家見面，這是他克服萬難所展現出來堅強的意志力，這一路來童醫院持續不斷為良丰加油，始終相信他能走進醫院，重新贏回屬於他的人生，所有照顧過他的醫護同仁也以他為榮。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，五年前良丰從如同101大樓觀景台高的地方墜落下來，當時大家都說童綜合醫院創造了奇蹟，但是這一切除了醫療團隊40多天來戰戰兢兢的努力與合作，還有良丰自己驚人的生命韌性，完全展現特戰部隊永不放棄的精神。復健這條路既漫長又艱辛，但是良丰克服了所有困境與關卡，他不僅可以站起來，還可以在旁人攙扶下行走73公尺與上下樓梯，令人非常感動與敬佩。