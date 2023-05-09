台南新化行車糾紛當街互罵　新化警：雙方都要罰

▲黃牌重機騎士因與自小客車發生行車糾紛，2人竟將車停路中互罵，造成後方車輛回堵。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出行車糾紛影音，指台南市新化區中山路，有黃牌重機騎士因與自小客車發生行車糾紛，2人竟將車停路中互罵，造成後方車輛回堵，新化分局表示，吳民與自小客車車主僅因行車糾紛即將車輛停放於道路上，不顧後方車輛行車受阻，如違規屬實將依法開立違規告發單，維護民眾行的權利。

台南市警新化分局交通組巡官閻乙山說，經查該畫面係5月4日晚上7時許在新化區中山路530號前行車糾紛案，經調查為吳姓民眾騎乘大型重機車沿新化區中山路西向東直行，行經新化區中山路530號前時，一輛自小客從該機車左側超車差點發生擦撞，雙方車輛將車輛停放馬路上，吳民不滿上前與該自小客車駕駛人理論，因而雙方發生口角，經熱心路人調解後，雙方各自離去，未發生進一步的肢體衝突及其他不法行為。

警方表示，員警獲報後於查知大型重機車吳姓車主身分後通知其到案說明，並開具受處理案件證明單。吳民與自小客車車主僅因行車糾紛，即將車輛停放於道路上，不顧後方車輛行車受阻，新化分局查明後如違規屬實，將依違反道路交通管理處罰條例56條1項5款開立違規告發單，維護民眾行的權利。