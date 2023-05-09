在板橋蓋核電廠回「OK」惹議　葉元之澄清：綠營操控網軍抹黑

▲葉元之控訴綠營網軍。（圖／記者許靖騏攝，下同）



記者崔至雲／新北報導

參選板橋立委的國民黨新北市議員葉元之，日前在直播節目被問到「核電廠蓋在板橋好嗎？」葉回答「OK」，引發外界熱議。葉元之今（9）日控訴民進黨總統參選人賴清德縱容英系立委羅致政操控網軍，難道想跟總統蔡英文一樣，變四軍統帥？葉強調「並無主張板橋蓋核電廠，板橋根本沒有地方蓋核電廠，這是假議題」。

葉元之指出，他上週參加一個網路直播節目，討論到核電的問題，正在批評民進黨的能源政策失當，結果一旁綠營名嘴問不然「核電廠蓋板橋」，葉回答「ok啊，這都可以討論，不要一直情緒勒索」。

葉元之表示，板橋根本沒有地方蓋核電廠，這是假議題，有看影片的人都知道，他不是主張要在板橋蓋核電廠，他當下的反應，只是不屑民進黨每次只會用「核廢料放你家」這種情緒化句子，而不願理性討論能源議題。

然而，這幾天，葉元之發現對手羅致政陣營，大量斷章取義的散佈「葉元之說核電廠可以蓋在板橋」訊息，導致很多里長跟長輩問他說「元之你主張在板橋蓋核電廠？」接下來英系網軍配合出動，不僅類似訊息出現在討論社群上，還有側翼粉專據此做哏圖，甚至還有綠營議員，拿這訊息去質詢侯友宜，抹黑產業鏈全面出動。

葉元之說，大家都知道英系的網軍是最厲害的，這些側翼在去年九合一選舉後，沉寂了一段時間，現在為了總統及立委選舉，又都活過來了，尤其他的對手羅致政就是英系的，自然而然網軍就會衝著他來。賴清德四年前被英系網軍攻擊，因而出來求饒時，他還對賴清德感到同情。當時賴向蔡英文喊話，「我們不是敵人，不必運用網軍，做各種無謂的攻擊，甚至不實的抹黑」。

葉向賴清德喊話，國民黨和民進黨只是競爭對手，也不是敵人，希望賴不要放任網軍隨便抹黑。葉更批羅致政，「學者從政，表面斯文」，沒想到會用這麼骯髒的手段打選戰，簡直表裡不一，斯文敗類，噁心至極。離投票還有8個月，羅致政就開始打負面選戰，開啟板橋立委負面選戰的先端，令人看不起。

對此，民進黨新北市議員山田摩衣表示，來賓問核電廠蓋板橋ok?葉元之回應ok啊！反嗆敢說不敢做、敢說不敢當，請把話吞回去，請問有問過板橋市民的意見嗎？請葉元之向板橋市民道歉，板橋市民不需要承擔葉的失言，「拒絕核電廠蓋到板橋。」