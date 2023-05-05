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妹子試穿遭偷拍「縫隙中伸出手機」！店長1說法讓她傻了：很危險

▲▼跟蹤、偷拍、色情狂、變態男（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人購買衣服前都會試穿，沒想到卻讓色狼有機可乘！一名女網友透露，日前到一間知名連鎖運動用品店試穿衣物，沒想到卻發現有人用手機偷拍，她嚇得急忙穿回衣服衝出來抓人，可惜對方早已落跑。事後調閱監視器，店家卻說試衣間附近沒有監視器，並無錄到偷拍過程，讓她當場傻了。文章曝光後掀起熱議。

原PO在Dcard發文透露，1日晚上8點50分至8點55分左右，她到板橋府中一間知名連鎖運動用品店5樓試穿衣服，結果換到一半，發現試衣間上方有一支藍色iPhone13晃來晃去，仔細一看才發現對方竟然將手機伸進縫隙偷拍，嚇得她急忙將衣服穿好，但衝出來的時候已經找不到偷拍色狼。

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事後她請店長幫忙調閱監視器，未料更衣間附近竟完全沒有監視器，並無拍到偷拍過程，「真的是遇到了以後，才發現原來驚嚇到極致當下是喊不出來的⋯腦袋完全打結一片空白」。雖然事後店長承諾，未來會增設監視器，也解釋是基於保護顧客隱私，所以監視器不會對著更衣間拍，但這個處理方式仍讓她很擔心，「直到有女生遭偷拍去反應，才去做增設動作，我覺得對於女生更衣有相當大的危險」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼原PO試穿遇到色狼。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

事後警方到場處理，由於她當下沒有看到色狼的長相，只看到伸進來偷拍的手機，和泛黃的透明手機殼，因此線索有限；查看監視器只能勉強看到有2個人往更衣室方面走，都是店內員工，但其中1人的手機和她看到的型號不同，相簿內也沒有照片，另1人已經搭電梯離開，員警表示會再去找對方資料和地址，請對方到案說明。

原PO聽到後感嘆，「我覺得找到人的希望很渺茫，所以這次拜託各位女生小心，我們沒辦法知道什麼時候會被偷拍，那或許我們在更衣室的時候都要請人陪同，請他們坐在外面的椅子等，目前只能用這樣消極的方式保護自己」。

不少人看到後紛紛表示，「感覺變態越來越多，而且根本沒有重罰」、「也太可怕了，之前有在那試穿過衣服耶，以後都要男友在外面坐著等了」、「板橋人幫高調，希望能早日找到壞人，大家在外真的要多注意」、「如果店家給的處理方式不滿意，可以寫信跟品牌反應看看」。

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