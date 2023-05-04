「要台積電又不要發電！」柯文哲批矛盾　預言明後年真的會缺電

▲柯文哲回應核電廠問題。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名參選2024年總統大選，不過近日發言頻頻惹議。民眾黨主席柯文哲今(4日)受訪時替郭台銘緩頰，指話說多了，失言機率比較高。提到核電廠，柯文哲認為，台積電就是很耗電，但要護國神山又不發電很矛盾，若能重來，核二、核三都不要停，若不嚴肅面對，明後年真的會缺電。

柯文哲今日參訪高雄市私立日間綜合長照機構，媒體問及，對於郭台銘近日頻頻失言的看法？柯文哲表示：「話講多了，就會A成B，我也不認為他失言特別多，最近話講比較多，所以機會比較高。」

▲柯文哲參訪高雄市私立日間綜合長照機構。（圖／記者許宥孺翻攝）

而針對郭台銘近日提出每個縣市都蓋小型核電廠，柯文哲再次說明，科學進步，從美國三哩島發電廠、俄國車諾比事件，再到日本311事件，每一次的事件後，核電廠的安全度是有提高，所以當安全度提高，思維是否要跟著改變？

柯文哲說，他要非常誠實地跟台灣人民講，如果你要台積電的話，台積電就是很耗電阿！要護國神山又不要發電，這很矛盾，所以在經濟發展和一定風險之間，人民要做決定。

柯文哲建議，如果重來一遍，應該是核二、核三先不要停，爭取時間，到底再生能源或新能源能不能追上？也許未來幾年真的會成功，但現在不知道要幾年才會成功，最安全的方法，是核二、核三保留爭取時間，看將來核融合技術或再生能源追上再做決定。

柯文哲也批評，現在民進黨把核能全部停掉，再生能源追不上，那核融合技術也不知那一天出現，這條路若不嚴肅面對，明、後年真的會缺電。