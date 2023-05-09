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企鵝妹簽完名　男粉絲下秒「掏出1物」！她一看傻愣：No way

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

▲企鵝妹嚇到。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，路途若遇粉絲要求合照，都會一口答應，也有不少粉絲會送上食物替她加油打氣，環島第11天走到三峽老街，一名男粉絲上前求簽名，簽完名之後，男粉絲立刻掏出現金3000元斗內（Donate），企鵝妹驚嚇回「沒關係沒關係」，但男子堅持要給，她最後收下狂喊謝謝。

企鵝妹環島第11天，經過新北市三峽老街，一名男粉絲拿出準備好的本子與黑色墨水筆，請企鵝妹簽名，她也爽快答應「Sure」，簽完名之後，男子立刻拿出準備好的3000元，贊助企鵝妹的環島之旅。

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企鵝妹驚訝直呼「沒關係沒關係」，但男子堅持要給，再次把錢遞給她，企鵝妹最後收下喊「No way，真的嗎？Thank you，謝謝」，男子離開後，企鵝妹仍感到震驚，狂飆各國語言感謝對方，接著她將鏡頭轉向自己，看著3千元， 仍感到很不可思議，眼睛睜得大大的。

聊天室網友見狀後，狂刷一排「777777」，「也太多了，+3000」、「最大斗內」、「最實用沒負擔的東西」、「三峽大課長」、「真的有人現場斗內」、「有錢人真多」、「三峽人太神啦」、「簽個名賺3000」、「狠人不多話」、「目前最多」。

▼男粉絲霸氣斗內現金3千元。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

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