惹哭企鵝妹！阿旺喊不公平「不只我要求唱生日歌」：他們也有跟蹤

▲企鵝妹環島，途中被粉絲要求唱生日歌。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，路途若遇粉絲要求合照，都會一口答應，不過，3日因被橘衣男「阿旺」要求唱生日快樂歌而落淚，該男遭瘋狂肉搜並私訊辱罵，對此，阿旺決定對7位網友提告，也喊冤自己不是第一個錄生日歌的人，企鵝妹早在基隆就被2名粉絲要求唱歌，而且該粉絲也不是當天壽星。

阿旺在臉書發文，自己不是第一個要求唱歌的人，並貼出一段影片，企鵝妹徒步走到基隆時，也被一名坐輪椅的紅衣粉絲攔住合照，並且要求唱生日快樂歌，一旁的藍衣粉絲見狀後，也要求唱歌，企鵝妹驚呼「你今天也生日？」藍衣男解釋是下個月，接著要求企鵝妹唱歌時念出自己的名字，最後企鵝妹無奈苦笑照做。

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阿旺不滿指出，這兩名粉絲也要求唱歌跟合照，也跟蹤一段時間，「但酸民的砲火跟肉搜，全都指向我」，每天都收到陌生訊息，對他辱罵人身攻擊，只看過沒回覆是因為不想引起紛爭，不得已才選擇提告保護自己，「不要讓我一個人紅啊！對我是不是要公平點呢？你們也去私訊問他們，謝謝酸民網友指教」。

▲兩位粉絲都要求企鵝妹唱歌。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

回到事發當天，企鵝妹當下雖完成要求，但橘衣男一離開，她就忍不住落淚，說她很謝謝台灣人的友善，也盡量滿足粉絲，但不要一直叫她做這個、做那個，像是唱生日快樂歌、跟粉絲開的店合照等，「這越線了，覺得像是被當成猴子一樣看待」。

事後「阿旺」也被肉搜出來，他5日在個人社群平台上透露，為了這件事被家人罵、被朋友笑，他也知道收到辱罵私訊無法告刑事，「所以我告民事」，在已收到的近30則訊息中，他挑選了7位對他人身攻擊，且措辭嚴重侮辱的網友進行提告，他氣得罵酸民只敢用假帳號，「有種用本名啊，只會躲在手機鍵盤暗算，算什麼！」此外，他也強調未來如果還續收到私訊，就會再追加提告，「提告是酸民逼的」。

▼阿旺被網友肉搜。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

