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全國首創沉浸式教學消防營　中正分隊母親節前不送花送平安

▲台南市消防局第七大隊及台南Monster小怪獸邏輯思考&幼童發展中心、芝蔴街美語師院分校知多幼兒園合作，舉辦全新模式的消防體驗營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊及台南Monster小怪獸邏輯思考&幼童發展中心、芝蔴街美語師院分校知多幼兒園合作，舉辦全新模式的消防體驗營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊中正義消中隊、中正消防分隊及台南Monster小怪獸邏輯思考&幼童發展中心，與轄內芝蔴街美語師院分校知多幼兒園合作，舉辦全新模式的消防體驗營。

▲台南市消防局第七大隊及台南Monster小怪獸邏輯思考&幼童發展中心、芝蔴街美語師院分校知多幼兒園合作，舉辦全新模式的消防體驗營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

運用沉浸式教學法(Immersion Program)，將消防的地震口訣、住宅用火災警報器安裝、火災逃生避難流程、低姿勢逃生、CPR操作五個觀念，透過各式教具讓小朋友身在其境，提升小朋友的專注力、本體覺、大小精細動作的各項能力、邏輯思考訓練及創造力啟發。

▲台南市消防局第七大隊及台南Monster小怪獸邏輯思考&幼童發展中心、芝蔴街美語師院分校知多幼兒園合作，舉辦全新模式的消防體驗營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

幼兒教育是一門非常專業的學問，常常難倒新手父母，也難倒消防員，究竟要如何將艱澀的防火防災知識，宣導傳達給大班、中班、小班等小小朋友呢？因此本次課程找來Monster小怪獸邏輯思考&幼童發展中心團隊合作，該團隊由專業的物理治療師、職能師與幼教師組成，透過沉浸式教學，用心的教具、服裝製作及教室氛圍設計讓小朋友沉浸其中。

本次活動，由知多幼兒園的學生在3樓聆聽繪本開始，聽到一半時突然天搖地動發生地震，強烈地震造成管線破裂、電線短路而引發火災，此時住宅用火災警報器立即作動，發出很大的聲響通知火災發生，小朋友趕緊進行火場避難，透過低姿勢逃生迅速移動至安全區域，卻意外發現有人因火災嗆暈而需要CPR急救，整個活動過程緊湊逼真，透過教室佈置、滑板車及布娃娃，讓小朋友體驗到地震的可怕也學習到CPR的操作要領，也了解到在家中安裝住宅用火災警報器(住警器)的重要性。

▲台南市消防局第七大隊及台南Monster小怪獸邏輯思考&幼童發展中心、芝蔴街美語師院分校知多幼兒園合作，舉辦全新模式的消防體驗營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動結束前，由第七大隊大隊長石家源頒發住警器給來參與的家長們，做為母親節禮物，這次母親節消防隊不送花，而是將象徵平安的住警器送給各位偉大的媽媽與家長們。

第七大隊大隊長石家源呼籲市民朋友，住警器可以在火災發生的第一時間發出警報聲，讓民眾有更多的逃生及應變的時間。台南市民可就近詢問自家附近的消防隊相關事宜，安裝住警器，讓家庭更加安全。其價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生。

▲台南市消防局第七大隊及台南Monster小怪獸邏輯思考&幼童發展中心、芝蔴街美語師院分校知多幼兒園合作，舉辦全新模式的消防體驗營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，台南市消防局不斷透過各種平台或活動來傳達相關資訊，期使提升市民的防火防災意識，打造更有抗災韌性的宜居城市。

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