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歡慶母親節！花蓮120名卓越婦女受表揚　徐榛蔚到場獻祝福

▲花蓮縣婦女會結合七百多位婦女姊妹，舉辦卓越婦女表揚及才藝表演活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣婦女會結合七百多位婦女姊妹，舉辦卓越婦女表揚及才藝表演活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

溫馨五月的母親節即將到來，花蓮縣婦女會結合13鄉鎮市婦女會七百多位婦女姊妹，7日於吉安國小舉辦「洄瀾婦女‧綻放女力」卓越婦女、熱心婦女志工表揚暨婦女才藝表演活動，表揚120位模範及熱心女力。縣長徐榛蔚及立委傅崐萁等，親自到場獻上祝福。

徐榛蔚表示，母親是支撐社會安定的重要力量，為照顧家庭甘之如飴，給予家庭滿滿的愛與溫暖，她鼓勵媽媽們保持愉快的心情，並為終身奉獻的女力致上最高敬意，感謝婦女姊妹偉大且不辭辛勞的付出，熱心積極的參與社區公共事務，實為現代女性的楷模。

▲花蓮縣婦女會結合七百多位婦女姊妹，舉辦卓越婦女表揚及才藝表演活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長及立委傅崐萁親自出席獻上祝福。

社會處指出，花蓮縣政府秉持幸福城市的施政目標，努力將花蓮擘劃為銀髮樂園、婦幼天堂、及青年圓夢基地，希望能讓婦女在工作及照顧家庭成員時，都能心安平安並擁有喘息的空間，放下對長者照護及孩子教育的擔憂。

▲花蓮縣婦女會結合七百多位婦女姊妹，舉辦卓越婦女表揚及才藝表演活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮目前共有348個老人照顧據點，包含55個社區長照站、38個社區關懷據點及15個長青大學；為了服務及照顧更多婦女及其家庭成員，社會處也設立婦女中心、婦女大學、新住民學苑等，讓婦女姊妹有更多學習成長和社會參與的機會。而為了加強全縣各鄉鎮的家庭量能，縣府亦成立花市、吉安、新秀、鳳林、玉里、豐濱等6處托育資源中心，並預計新增光復親子館；也於「婦幼親創園區」辦理各式家庭活動，希望能給予長輩及婦幼們更多元學習的樂活空間，全力將花蓮打造成為充滿愛的活力城市。

▲花蓮縣婦女會結合七百多位婦女姊妹，舉辦卓越婦女表揚及才藝表演活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚頒贈獎牌。

當天表揚26位模範婆媳或母女、33位熱心績優婦女及61位各鄉鎮市婦女，其中有35位為八十歲以上的長者。活動中由花蓮縣婦女大學的學員們，展現參加「婦女大學」所習得的烏克麗麗及非洲鼓、國台語及日語歌唱，以及新城班和玉里班帶來的有氧韻律表演。

花蓮縣婦女會林春美理事長感謝縣府對13鄉鎮市資深婦女們的肯定與支持，姊妹們秉持著活到老、學到老的態度，將在婦女大學習得的技能運用回饋在老人照顧據點上陪伴長者，讓姊妹們更能肯定自我的生命價值，期望將終身熱心奉獻的精神，影響更多人一起回饋社區。
 

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