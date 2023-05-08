　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒　醫喊集氣

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲醫師說，這名媽媽一心就只想要保護好手中出生才滿一個月、剛剛餵完母乳的孩子。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享一名媽媽緊抱剛滿1月的嬰兒，將小孩交給婆婆才昏迷過去。醫師說，這就是母愛的偉大，並想要大家一起集氣，讓患者能在母親節前清醒過來，讓她可以抱抱、安撫孩子的哭聲。

陳志金7日在臉書分享這個故事，當事人婆婆說，「我在樓上聽到大叫一聲，趕快衝下樓！看到我媳婦手上緊緊抱著嬰兒，身體靠著牆壁，慢慢滑坐下去，她把孩子交給我之後，人才昏了過去...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金指出，聽到這樣的描述真的很催淚、很不捨，身為母親的本能，就是拚了命也要保護好孩子，她當下如果是往前倒，後果就不堪設想，在自己生命這麼危急當下，一心就只想要保護好手中這位出生才滿一個月、剛剛餵完母乳的孩子。

陳志金說，母親緊緊將嬰兒抱在懷中，情急的當下還會想到身體要靠著牆壁，避免失去重心而跌倒，這就是母愛的偉大，「這是我們加護病房裡偶爾會遇到最揪心的情況，我們承諾一定會盡最大的努力來救治，也會嘗試所有可能的方法。」

陳志金提到，她建議該患者的先生，「除了家人鼓勵加油的話，你也可錄一段孩子的哭聲，讓媽媽聽聽看。」他認為，雖知道照顧的護理師們，聽到孩子哭聲當下一定會淚崩，「可是，我想要試試看，只要有機會早日讓這位媽媽清醒過來，讓她可以抱抱、安撫孩子的哭聲，在這個母親節前夕。」

陳志金表示，有網友提議來「集氣」，雖然平日他都不太相信什麼集氣的事，可是這一次，「我覺得可以！或許可以透過集結某些我們還不知道的力量，給病人和家屬最大的支持～祈禱、禱告、祝福、集氣都好。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
野生彭于晏現身天母遛狗！　1舉動被讚翻
偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒　醫喊集氣
壯壯床頭櫃被搜出保險套！　臉瞬間漲紅急解釋「真正用途」
「國人旅遊水準有夠低級」　她挺星宇轟乘客：你們賺到！
社區保全騙女主委上床6次　回家陪妻小竟驚見「她來敲門」
今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝
不只星宇航空！　成田機場怪風「全體降落失敗」影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒　醫喊集氣

「國人旅遊水準有夠低級」　她挺星宇轟乘客：你們賺到！

「不會再搭星宇！」　旅客氣到想砸三明治：第一次睡機場

不只星宇航空！　成田機場怪風「全體降落失敗」影片曝

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

廟會活動「鞭炮紙炸上4樓」！她見陽台慘狀氣炸：陋習要維持多久？

野生彭于晏現身天母遛狗！她秒變迷妹嗨喊「要瘋了」　1舉動被讚翻

解救航海危機！「海底救援專家」與大海拼搏30年　碼頭也靠他守護

連千毅突PO「合影顏清標」驚喜照　鬆口曝12字願望

張國煒飛日道歉！黃揚明點出3大「公關危機」：星宇史上最大災難

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

台74電動車自撞斷2截　2年輕男酒駕...搶救不治

趙小僑愛女「典典寶寶」初次游泳！　穿比基尼玩水...要被融化惹＞＜

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒　醫喊集氣

「國人旅遊水準有夠低級」　她挺星宇轟乘客：你們賺到！

「不會再搭星宇！」　旅客氣到想砸三明治：第一次睡機場

不只星宇航空！　成田機場怪風「全體降落失敗」影片曝

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

廟會活動「鞭炮紙炸上4樓」！她見陽台慘狀氣炸：陋習要維持多久？

野生彭于晏現身天母遛狗！她秒變迷妹嗨喊「要瘋了」　1舉動被讚翻

解救航海危機！「海底救援專家」與大海拼搏30年　碼頭也靠他守護

連千毅突PO「合影顏清標」驚喜照　鬆口曝12字願望

張國煒飛日道歉！黃揚明點出3大「公關危機」：星宇史上最大災難

美財長促國會提高舉債上限　警告財政和經濟混亂

iPhone 15 Pro Max模型機曝！　「2大改變」螢幕占比更大

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

米砂當老闆！老公任職2個月被「請走」　新婚一年…認了家裡公司都在吵

快訊／國1「3車連環撞」　車頭撞爛8人受傷

胡歌發文出包！　4字洩「複製貼上」重新編輯還是錯…古裝女神來救援

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒　醫喊集氣

馬士基估今年首季獲利是年內最好的一季　謝志堅分析原因

唐綺陽運勢／水逆還沒結束！巨蟹感情太固執 天蠍打扮能增加桃花運

美再傳大規模槍擊　拜登喊話國會：禁攻擊性武器

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

生活熱門新聞

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

律師：星宇「沒犯錯空間」卻賭了！

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

連千毅微笑合影顏清標！鬆口12字願望

張國煒飛日道歉！黃揚明點出3大公關危機

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

野生彭于晏上街遛狗！天母人嗨翻：要瘋了

「他們叫我別來！」張國煒搭廉航救火　現身成田機場

站推車上玩！「媽粗心1舉動」害拋空摔地　孩不動了

阿伯打翻珍奶嗆乘客　一見列車長秒變臉

更多熱門

相關新聞

許淑華與新住民浴佛歡度母親節

許淑華與新住民浴佛歡度母親節

112年「母愛愛無限•手作幸福玫瑰」活動今天上午登場，南投縣長許淑華前往偕同遠嫁來台的新住民及其家人，一起以浴佛祈福方式，提早歡慶母親節，也祝福他們在第二故鄉的生活能幸福快樂，家庭和諧融洽，日日安康。

寵愛媽咪「人氣獎」最高奪1萬元

寵愛媽咪「人氣獎」最高奪1萬元

母親節帶動唱大會　謝國樑與婦女熱舞

母親節帶動唱大會　謝國樑與婦女熱舞

8人訂位吃活蝦！她收簡訊「1舉動」　網吵翻了

8人訂位吃活蝦！她收簡訊「1舉動」　網吵翻了

母親節來了！康乃馨產地價漲到13元

母親節來了！康乃馨產地價漲到13元

關鍵字：

母親節

讀者迴響

熱門新聞

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

獨／網質疑王思佳6疑點！精品業者解密了

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

泰山每股擬配4元　股利總額近20億

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

律師：星宇「沒犯錯空間」卻賭了！

更多

最夯影音

更多
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面