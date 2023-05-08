偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒　醫喊集氣

▲醫師說，這名媽媽一心就只想要保護好手中出生才滿一個月、剛剛餵完母乳的孩子。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享一名媽媽緊抱剛滿1月的嬰兒，將小孩交給婆婆才昏迷過去。醫師說，這就是母愛的偉大，並想要大家一起集氣，讓患者能在母親節前清醒過來，讓她可以抱抱、安撫孩子的哭聲。

陳志金7日在臉書分享這個故事，當事人婆婆說，「我在樓上聽到大叫一聲，趕快衝下樓！看到我媳婦手上緊緊抱著嬰兒，身體靠著牆壁，慢慢滑坐下去，她把孩子交給我之後，人才昏了過去...」

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陳志金指出，聽到這樣的描述真的很催淚、很不捨，身為母親的本能，就是拚了命也要保護好孩子，她當下如果是往前倒，後果就不堪設想，在自己生命這麼危急當下，一心就只想要保護好手中這位出生才滿一個月、剛剛餵完母乳的孩子。

陳志金說，母親緊緊將嬰兒抱在懷中，情急的當下還會想到身體要靠著牆壁，避免失去重心而跌倒，這就是母愛的偉大，「這是我們加護病房裡偶爾會遇到最揪心的情況，我們承諾一定會盡最大的努力來救治，也會嘗試所有可能的方法。」

陳志金提到，她建議該患者的先生，「除了家人鼓勵加油的話，你也可錄一段孩子的哭聲，讓媽媽聽聽看。」他認為，雖知道照顧的護理師們，聽到孩子哭聲當下一定會淚崩，「可是，我想要試試看，只要有機會早日讓這位媽媽清醒過來，讓她可以抱抱、安撫孩子的哭聲，在這個母親節前夕。」

陳志金表示，有網友提議來「集氣」，雖然平日他都不太相信什麼集氣的事，可是這一次，「我覺得可以！或許可以透過集結某些我們還不知道的力量，給病人和家屬最大的支持～祈禱、禱告、祝福、集氣都好。」