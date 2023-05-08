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台南關廟鳳梨化身織材　光華高中「纖縷奇緣」奪冠

▲「全國高級中等學校專業群科2023年專題及創意製作競賽」，台南市光華高中流行服飾科學生製作「纖縷奇緣」專題，勇奪家政群組專題實作第1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「全國高級中等學校專業群科2023年專題及創意製作競賽」，台南市光華高中流行服飾科學生製作「纖縷奇緣」專題，勇奪家政群組專題實作第1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部國教署主辦「全國高級中等學校專業群科2023年專題及創意製作競賽」，台南市光華高中流行服飾科學生以環境永續發展為核心概念，結合台南在地關廟鳳梨與特殊編織工藝，發展製作「纖縷奇緣」專題，在全國158件作品中脫穎而出，勇奪家政群組專題實作第1名，消息傳來全校師生咸表慶賀。

「纖縷奇緣」的內容事將鳳梨收割後所留下的鳳梨葉重複利用，經由清洗葉片、刮除葉肉、抽取纖維絲、漂洗、曝曬、染色等一系列繁瑣的程序取得纖維後，再以綴織技法編織出鳳梨田五彩繽紛的風貌，最後設計製作出一款實用與環保兼具的子母包。以實際行動落實永續發展，讓廢棄的資材發揮最大效益，並賦予鳳梨葉新的產值及價值。

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▲「全國高級中等學校專業群科2023年專題及創意製作競賽」，台南市光華高中流行服飾科學生製作「纖縷奇緣」專題，勇奪家政群組專題實作第1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

獲獎學生黃詩平表示，每年鳳梨收割後大約會產生67萬噸的鳳梨葉，往往被當成垃圾掩埋、堆肥或是焚燒，造成空氣污染以及增加碳排放量。她們希望所處的生活環境少一點危害，所以決定將鳳梨收割後所留下的鳳梨葉重複利用。李倖羽同學則在採摘鳳梨葉及取纖的過程中，體恤到農民的辛勞，更體會到「半絲半縷，恆念物力爲艱」的道理。

另外吳靜宜同學表示，透過這次的專題研究，讓她認識鳳梨不單單能食用，還能全物再利用，以提升農作物經濟價值。郭千瑄同學談及製作過程表示，一片鳳梨葉的纖維只有50至60根，重量也只有0.24公克，光完成這個作品就必須刮除數千片的鳳梨葉，刮到手都起水泡。整個歷程即便困難重重且技巧繁瑣，但最後的成果，讓她們覺得這一切是值得的，而這些過程及經驗都會伴隨著她們在未來的道路上前進。

光華高中校方認為，108課綱強調素養導向，專題實作是全校學生都必須修習的課程。服裝科同學能夠在激烈競爭中獲得首獎，李欣美老師的用心指導功不可沒，也是全校師生落實課綱精神的具體實踐。

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